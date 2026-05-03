DRÁMA NA MS: Finále narušili protestujúca fanúšička a zvoniaci telefón

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Sheffield 3. mája (TASR) - Začiatok finále majstrovstiev sveta v snookeri v anglickom Sheffielde medzi domácim Shaunom Murphym a Číňanom Wu I-ceom narušili protestujúca fanúšička, ktorú vylúčili z divadla Crucible, a viaceré napomenutia publika od rozhodcu Roba Spencera pre zapnuté telefóny počas hry.

Jednu z diváčok vyviedli v úvode nedeľného finále z arény po tom, čo začala kričať tesne pred tým, ako sa 22-ročný Číňam pripravoval na strelu. K ďalšiemu incidentu došlo v druhom frejme, keď Murphyho strelu narušil zvoniaci telefón. „Uistite sa, že máte telefóny v tichom režime alebo vypnuté. Nebuďte osobou, ktorú treba vyhodiť,“ varoval publikum rozhodca Spencer.

K podobnému prerušeniu došlo aj počas sobotného semifinále medzi finalistom Wu-I-ceom a Markom Allenom, keď jeden z divákov zakričal „nikdy nezabudnite na Epsteinove spisy“, pripomenula agentúra DPA.
