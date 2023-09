Finále mužského a ženského trapu bude bez slovenskej účasti

Osijek 24. septembra (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili na ME v brokových zbraniach v Osijeku do finále trapu. V ženskej kategórii bola najbližšie k najlepšej šestke Zuzana Rehák-Štefečeková s nástrelom 112 na 12. mieste. Rovnaký počet bodov získala aj Jana Špotáková. Nikola Molnárová trafila 100 zo 125 terčov a obsadila 36. pozíciu.



Z pätice mužov nepostúpil do finále ani jeden. Erik Varga figuroval na 31. mieste (118 bodov), Adrián Drobný obsadil 39. priečku. Michal Slamka bol na 42. pozícii (118), Marián Kovačócy skončil na 52. mieste (116) a Hubert Andrzej Olejnik trafil 113 zo 125 terčov a obsadil 76. priečku.