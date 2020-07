Finále Nemeckého pohára bude v Berlíne minimálne do roku 2025

Berlín 3. júla (TASR) - Finále Nemeckého pohára vo futbale sa bude minimálne do roku 2025 hrať na Olympijskom štadióne v Berlíne. V piatok to uviedol prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Fritz Keller.



"Je to každoročný futbalový vrchol, nemecké Wembley," citovala agentúra DPA Kellera. Finále domácej pohárovej súťaže sa hrá v Berlíne už od roku 1985. V sobotu sa duel medzi Bayerom Leverkusen a Bayernom Mníchov (20.00) bude hrať pre pandémiu koronavírusu pred prázdnym hľadiskom.