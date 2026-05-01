Finále pre domácu Žilinu, Staňo: Druhý gól nás upokojil
Autor TASR
Žilina 1. mája (TASR) - Futbalisti Žiliny v piatok vyhrali domáce finále Slovnaft Cupu s Košicami 3:1 a ich tréner Pavol Staňo označil za zlomový gól do šatne na priebežných 2:0. S tímom získal svoju prvú trénerskú trofej a pre „šošonov“ bola premiérová po deviatich rokoch. V „liahni“ talentov sa tentokrát blysli nielen mladí hráči, ale aj skúsení členovia kádra vrátane kapitána Miroslava Káčera.
Úvodný gól strelil Michal Faško, o presný zásah pred prestávkou, ktorý sa ukázal ako víťazný, sa postaral Filip Kaša. „Prvý gól vždy môže zmeniť obraz zápasu. Takéto pohárové duely sa hrajú aj hlavou. Keď mužstvo dostane gól, dokáže to s ním poriadne zatriasť. Nám sa podarilo krátko na to streliť aj druhý gól, ešte na konci úvodného dejstva. To nás upokojilo. Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme udržať priebeh zápasu. To sa nám podarilo. Máme obrovskú radosť, že sme zvíťazili a že pohár ostal živý,“ povedal Staňo, ktorého mužstvu sa podaril aj gól zo šatne zásluhou Marka Roginiča.
Zisk pohára znamená zároveň miestenku do prvého predkola Európskej ligy, kde sa tím predstaví po šiestich rokoch. „Bol to pre nás taký tajný sen dostať sa do Európy. Dá sa povedať, že nám bolo jedno, akým spôsobom sa to podarí. Určite však teraz nezabalíme ligu, pretože mužstvo má svoje ambície a chce sa dobre prezentovať. Nedovolíme hráčom odohrať zostávajúce zápasy len na 50 percent. Sú tu aj ďalší hladní hráči, ktorí sa tlačia do zostavy. Chceme udržať v tíme konkurenciu. Verím, že sa nám bude dariť aj v lige. Európa bola taký nepísaný a nevyslovený cieľ, ktorý určite v kútiku duše lákal každého. Teraz sa splnil a máme z toho obrovskú radosť,“ priznal Staňo. Jeho tím mohol získať miestenku aj prostredníctvom ligy, kde berie šampión účasť v prvom predkole Ligy majstrov a ďalšie dva tímy v Konferenčnej lige. Ak sa Žiline podarí vybojovať umiestnenie v top 3, o „jej“ miestenku do KL zabojujú v baráži tímy na 4. - 7. mieste, medzi ktorými by mohli byť aj Košice.
Žilina ja známa ako „liaheň“ mladých talentov, ktoré putujú na zaujímavé európske adresy. Hrdinami finále však boli 31-ročný krídelník Faško či 30-ročný kapitán Káčer. Ten odviedol v strede poľa penzum ofenzívnej aj defenzívnej práce. „Som rád, že sme sa o to postarali my starší hráči, ktorí sme prišli v lete. Trochu sme sa vymkli klasickému žilinskému konceptu a ukázalo sa, že tieto prestupy sa napokon vydarili. Som za to veľmi vďačný a som rád, že sme klubu takto pomohli,“ povedal Faško. On sám prišiel práve z Košíc a bez trofeje na svojom konte: „Futbal je krásny aj v tom, že píše takéto príbehy. Fanúšikovia Košíc bučali, keď som kopal roh, ale beriem to. Teraz sme rivali a hralo sa finále. Gól som však nechcel oslavovať, pretože v Košiciach mám veľa blízkych ľudí. Som však veľmi rád, že sme to proti nim zvládli.“ Mužstvu dodalo pred zápasom motiváciu video od blízkych, ktoré si pripravili tréneri.
„Dúfam, že sa to motivačné video niekde objaví. Pripravili ho pre nás tréneri a boli v ňom odkazy od našich rodín. Bolo to veľmi emotívne. Po niečom takom vám nezostáva nič iné, len ten pohár priniesť domov,“ povedal kapitán Káčer. Stredopoliar striedal v 79. minúte a od fanúšikov si vyslúžil standing ovation: „Hráte finále, možno posledné v živote, takže to určite nie je samozrejmosť. My sme si to uvedomovali a podľa toho sme k zápasu aj pristúpili. Sme veľmi šťastní a som rád, že každý hráč prispel tímu svojou ochotou, nasadením a tým, že išiel naplno. Vďaka tomu sme to ako tím zvládli.“ So Žilinou získal po ligovom titule (2017) druhú trofej a to isté platí o Kašovi. Obaja odišli spod Dubňa v roku 2020 počas pandémie koronavírusu, ktorá spôsobila výrazné finančné opatrenia. Cez Plzeň a DAC sa po rokoch vrátili späť a zároveň ocenili silnú divácku kulisu, ktorá nie je pre Žilinčanov zvykom. „Fanúšikovia boli dnes niečo navyše. Boli fantastickí a bolo by skvelé, keby chodili v takom počte na každý zápas. Aj oni nás hnali za pohárom. Som rád, pretože takúto atmosféru som tu asi ešte nezažil,“ priznal Kaša.
