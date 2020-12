Finále premiérového ročníka Konferenčnej ligy UEFA bude v Tirane

Nyon 3. decembra (TASR) - Národný futbalový štadión v Albánsku bude hostiť vyvrcholenie premiérového ročníka novej európskej klubovej súťaže. Finále Konferenčnej ligy UEFA sa uskutoční v máji 2022 v Tirane na štadióne s kapacitou 22.500 divákov. Vo štvrtok o tom rozhodlo vedenie Európskej futbalovej únie.



V hierarchii európskych klubových súťaží bude Konferenčná liga na treťom mieste za Ligou majstrov a Európskou ligou. Súťaž UEFA založila pre kluby z krajín, ktoré sa len sporadicky prebojujú do skupinovej fázy top dvoch súťaží. Do Konferenčnej ligy vstúpia kluby zo všetkých 55 členských krajín UEFA. Súťaž bude mať kvalifikačné kolá, 32-člennú skupinovú fázu a vyraďovaciu časť. Na základe formátu môže jeden klub prejsť všetkými tromi súťažami, keď začne v Lige majstrov, po vypadnutí v predkole môže pokračovať v Európskej lige, odkiaľ tretie tímy zo skupinovej fázy prejdú do play off Konferenčnej ligy. Víťaz súťaže získa miestenku do budúceho ročníka Európskej ligy, ktorá sa v skupinovej fáze od roku 2021 zúži zo 48 na 32 tímov.