Finále Slovenského pohára v hokeji bude v Prešove

Prešov 21. januára (TASR) - Finále 1. ročníka novodobej edície Slovenského pohára v hokeji sa uskutoční v Prešove. Víťaz súboja medzi domácim HC GROTTO Prešov a Vlci Žilina získa odmenu 10-tisíc eur. Informovala o tom stránka hockeyslovakia.sk.



Finálový zápas je na programe v utorok 8. februára o 18.00 h. "Pôvodne sme chceli finále usporiadať na neutrálnej pôde, ale Prešovčania prejavili veľký záujem organizovať zápas a našli spoločnú reč so žilinským klubom. Veríme, že fanúšikovia v Prešove zaplnia dostupnú kapacitu štadióna a vytvoria adekvátnu finálovú atmosféru. Do boja o trofej prenikli dva kluby, ktoré pristúpili k súťaži najzodpovednejšie a pozíciu vo finále si zaslúžili," povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.



Prešovčania na ceste do finále zvíťazili v základnej B-skupine s plným počtom bodov. V následnom semifinále zdolali HKM Zvolen, ktorý nenastúpil v najsilnejšej zostave, po výsledkoch 4:1 a 3:0. Žilinčania prehrali vo svojom prvom zápase Slovenského pohára so Spišskou Novou Vsou, ale odvtedy nenašli premožiteľa. V semifinálovom dvojzápase zdolali HC Košice, ktorý nastúpil s juniorským tímom, 9:0 a 6:1.