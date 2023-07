Finále Slovnaft Cupu bude v Košiciach, v hre je rekordných 281 tímov

Bratislava 6. júla (TASR) - Finále Slovenského pohára – Slovnaft Cupu sa prvýkrát v ére samostatnosti uskutoční v Košiciach. Rozhodli o tom členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ). V poradí 55. ročník domáceho pohára odštartuje 22. a 23. júla zápasmi predkola, v nasledujúcej sezóne sa v ňom predstaví rekordných 281 klubov.



Do boja o pohárovú trofej sa prihlásilo 12 účastníkov najvyššej Niké ligy, 14 druholigistov, 32 treťoligistov, 31 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 72 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 73 zo Stredoslovenského futbalového zväzu a 47 z Východoslovenského futbalového zväzu. Celkový počet 281 je o 26 viac ako v minulosezónnej edícii, informoval SFZ na svojej oficiálnej stránke.



Víťaz SP získa prémiu 50.000 eur, trofej obhajuje Spartak Trnava. Košice ešte od roku 1993 nikdy nehostili finále pohára, v doteraz neurčenom termíne na jar budúceho roka sa uskutoční v Košickej futbalovej aréne.



Slovnaft Cup bude v sezóne 2023/2024 pozostávať z predkola a ôsmich kôl. O postup z predkola zabojuje v júli 102 mužstiev, z ktorých postúpi ďalej 51 tímov. V 1. kole, ktoré je na programe 2. augusta, nastúpi spolu 172 klubov z regiónov a k nim sa pridá 32 nasadených treťoligistov. Ďalšie kolo je potom na programe 23. augusta. V ňom bude súperiť 102 víťazov stretnutí 1. kola a 26 klubov dvoch najvyšších súťaží (B-tímy v Slovenskom pohári neštartujú – pozn.), ktoré budú v druhom kole nasadené.



V tomto kalendárnom roku sú ešte naplánované aj zápasy 3. kola (27. septembra), 4. kola (25. októbra) a 5. kola (8. novembra). Štvrťfinále, semifinále a finále sú na programe v prvej polovici roka 2023.



"Počet prihlásených tímov vo mne vzbudzuje v prvom rade veľkú radosť, že táto súťaž je medzi slovenskými klubmi žiadaná a populárna. V druhom rade je to pre mňa záväzok do ďalšej práce a zároveň veľká zodpovednosť, keďže sa chceme aj naďalej rozvíjať," povedal pre futbalsfz.sk vedúci oddelenia riadenia súťaží Miroslav Richtárik.