Finále Slovnaft Cupu odohrajú na Tehelnom poli 19. mája

Bratislava 6. mája (TASR) - Vo finále 52. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021 bude 19. mája o 18.00 h domácim tímom MŠK Žilina. Šošoni" nastúpia proti obhajcovi Slovanu Bratislava na bratislavskom NFŠ na tehelnom poli.



"Rozhodol o tom dnešný žreb, ktorý sa konal na pôde SFZ. Preto právo výberu farby dresov bude mať domáce mužstvo a hostia budú mať právo výberu prvého predzápasového tréningu," povedal pre web SFZ vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik.



Finále sa uskutoční bez prítomnosti divákov. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa stretnutie predlžuje o 2x15 min. Ak sa ani v nadstavení (hrá sa celé predĺženie) nerozhodne, víťaza určí jedenástkový rozstrel.



V tomto ročníku Slovnaft Cupu SFZ nevyhlási najlepšie mužstvo z regionálnych futbalových zväzov. V minulosezónnej edícii to boli OFK Dunajská Lužná a OFK Malženice, ktoré zinkasovali po 1500 eur. "Počas tohto ročníka bolo zrušených z epidemiologických dôvodov, spojených so šírením koronavírusu, 17 stretnutí. Do nich bolo vyžrebovaných 14 tímov z RFZ, ktoré na vzniknutú situáciu doplatili vyradením z aktuálneho ročníka pohára. Preto nebolo možné zo športovej stránky určiť najlepší amatérsky tím. Tieto kluby budú v nasledujúcom ročníku pohára – pokiaľ sa prihlásia – zaradené do príslušného kola," uviedol Richtárik.