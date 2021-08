Finále trailového behu - Behaj lesmi Štiavnické vrchy už 21. augusta

Banská Štiavnica 3. augusta (OTS) - Preteky série Behaj lesmi, ponúkajú trasy od 4 do 18 kilometrov, vyberie si tak úplne každý - nebežec, úplný začiatočník aj pokročilý milovník rýchleho pohybu. Veľké finále série odštartuje v lesnom prostredí Štiavnických vrchov už 21. augusta. Prebehnúť sa budete môcť najväčším sopečným pohorím Západných Karpát s množstvom krásnych výhľadov na jedinečné štiavnické tajchy, ale aj na známu štiavnickú Kalváriu. Na svoje si prídu aj detičky na detských pretekoch Dr.Max. Prihlásiť online sa môžete do stredy 18. augusta na www.behajlesmi.sk . Navyše môžete aktuálne využiť špeciálnu zľavu 1+1 zadarmo a vziať na preteky aj svojich blízkych.Historicky prvé preteky série Behaj lesmi na Slovensku sa odohrávali. Pretekári si užili lesné prostredie Malých Karpát a nádherné výhľady na hrad Devín.V poradí druhá zastávka série prebehlaPretekári si užili nádherné prostredie najmladšieho slovenského národného parku Veľká Fatra, výhľady na celý Ružomberok a Nízke Tatry. Bežci tiež prebehli malebnou podhorskou dedinkou Vlkolínec, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO, kde ich čakalo prekvapenie v podobe ľudovej kapely, ktorá bežcom zahrala do rytmu behu.Už čoskoro, presnejšiena nás čakáBehaj lesmi Štiavnické vrchy. Pretekári si aj na tejto trase užijú dychberúce výhľady a pravú pretekársku atmosféru. Trasa bežcov povedie najväčším sopečným pohorím Západných Karpát s množstvom krásnych výhľadov. Pretekári prebehnú aj okolo štiavnických baní, ktorými je mesto Banská Štiavnica výnimočné a neminú ich ani jedinečné výhľady na Kalváriu a celé mesto. Prihlásiť sa stále môžete na webovej stránke www.behajlesmi.sk Štiavnické vrchy nás privítajú, ako je to na Behaj lesmi už zvykom troma rôzne dlhými trasami a tiežDetičky sú rozdelené do piatich vekových kategórií a budú si môcť odbehnúť, ako praví pretekári, trasy dlhé 500 m a 1000 m.20 km (limit 3,5 hodiny), 11 km (limit 3 hodiny), VoltaRUN (5 km)Preteky sú v krásnych, ničím nerušených lokalitách, ktoré si zasluhujú špeciálny obdiv a starostlivosť. Prírodu si organizátori pretekov Behaj lesmi vážia a chcú jej čo najviac odľahčiť. Ekológia je rovnako dôležitá aj prea práve v tejto téme s Behaj lesmi našli skvelý prienik. Na pretekoch bude samozrejmosťoua v spolupráci s Dr.Max zavádzajú Behaj lesmi tzv.. Tieto kelímky z termoplastického polyuretánu je možné počas okamihu zbaliť do vrecka či praktickým pútkom zavesiť. Behaj lesmi sa tak radí k prvým hromadným akciám, ktoré sa takto razantne zbavujú všetkých jednorazových plastových kelímkov.Informácie pretekári nebudú dostávať v obálke, ale budú vytlačené rovno na štartovnom čísle alebo online. Vďaka Dr. Max taktiež každý z pretekárov dostanektorý je šetrný k prírode.je séria nesúťažných behov a chôdzeVoltraRUN je tu skrátka pre všetkých, ktorí si chcú užiť radosť z pohybu v prírode, bez ohľadu na vek alebo kondíciu a ešte k tomu aj fandiť ostatným pretekárom na špeciálnom povzbudzovacom mieste na trase. Na všetkých účastníkov čaká nenáročnýv nádhernom prostredí všetkých lokalít pretekov Behaj lesmi.Účasťou na VoltaRUNE, na poslednej zastávke pretekov Behaj lesmi v Štiavnických vrchoch pomáhate spolu s Nadáciou Televízie Markíza šesťročnému Martinkovi, ktorý sa narodil s poškodenou miechou. Neovláda si nožičky, je inkontinentný a odkázaný na invalidný vozík. Vybehnite naa zároveň aj sebe pohybom.Behaj lesmi postupne zvyšovalo svoju laťku a ak to tak bude pokračovať, v. Poďte si užiťv obklopení lesov a nádhernej prírody a vybehnite v ústrety lesnému dobrodružstvu. Ak si zakúpite svoje štartovné číslo, získate automaticky, parťáka či niekoho blízkeho. Svoje štartovné číslo si môžete uloviť na webe www.behajlesmi.sk