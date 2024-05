Finále trapu bude bez Sloveniek, najbližšie mala Rehák-Štefečeková

Lonato 18. mája (TASR) - Slovenské trapistky nepostúpili do finále na majstrovstvách Európy v talianskom Lonate. Najbližšie k finálovej šestke bola tohtoročná olympionička Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá obsadila nástrelom 115 bodov 11. miesto. Podujatie bolo posledné, kde mohla získať miestenku na OH v Paríži druhá slovenská trapistka. Jediná možnosť už je len cez svetový ranking alebo voľnú kartu.



Štefečekovej chýbala na postupovú šestku jedna presná rana. Jej krajanky boli na hranici štvrtej a piatej desiatky. Nikola Molnárová obsadila 38. miesto so 104 bodmi, o dve pozície nižšie bola so 102 bodmi Jana Špotáková. Veronika Vargová figurovala na 43. priečke (96). V tímovej súťaži obsadili Slovenky piate miesto nástrelom 321 bodov.



Ďalší tohtoročný olympionik Marián Kovačócy bol štrnásty so 119 bodmi a na postup mu chýbali dva. Jeho krajan Erik Varga mal o dve presné rany menej a figuroval na 24. pozícii. Michal Slamka obsadil 38. miesto (115 b) a Adrián Dorbný bol na 59. priečke (113).



Prostredníctvom olympijského rebríčka Medzinárodnej streleckej federácie (ISSF) sú k dispozícii ešte dve miesta. Získajú ich najlepšie postavené strelkyne, ktoré nemajú miestenku a zároveň ich krajina nemá naplnenú dvojčlennú kvótu v disciplíne. Uzávierka je 9. júna.