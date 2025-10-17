Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. október 2025
Finále trapu na MS bez Slovákov, Rehák-Štefečekovej chýbal bod

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková. Foto: TASR - Martin Baumann

Zlatá olympionička z Tokia mala stopercentnú tretiu sériu, v tej nasledujúcej však minula až trikrát.

Autor TASR
Atény 17. októbra (TASR) - Španielka Mar Molneová Magrinová získala titul majsterky sveta v trape žien. Na šampionáte strelcov v brokových zbraniach triumfovala pred Mariou Silvanou Stancovou z Talianska, bronz si vybojovala Poľka Sandra Bernalová. Medzi mužmi si vybojoval titul Chorvát Josip Glasnovič, olympijský víťaz z Ria 2016 zvíťazil pred Španielom Andresom Garciom a Zoravarom Singhom Sandhuom z Indie.

Slovenskí strelci nepostúpili do finále na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v Aténach. V disciplíne trap mala najbližšie k miestenke do najlepšej šestky Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá obsadila siedme miesto.

Zlatá olympionička z Tokia mala stopercentnú tretiu sériu, v tej nasledujúcej však minula až trikrát. Po kvalifikácii s nástrelom 118 bodov bola na spoločnom šiestom mieste s dvoma ďalšími súperkami a išla tak do rozstrelu o poslednú miestenku. O jednu presnú ranu však zaostala za Austrálčankou Laetishou Scanlanovou. V tímovej súťaži boli Slovenky piate - Jana Špotáková nazbierala 110 bodov (39. miesto) a Nikola Molnárová o bod menej (41. miesto).

Zo slovenských trapistov bol najvyššie devätnásty Filip Marinov (119), ktorého delili od rozstrelu o finále tri body. Majster sveta z roku 2009 Marián Kovačócy si pripísal o bod menej (29.) a Erik Varga obsadil 59. priečku so 115 bodmi. V tímovej súťaži boli Slováci deviati.
