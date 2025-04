Finále turnaja Billie Jean Kingovej presunuli z novembra na september

Bratislava 10. apríla (TASR) - Finálový turnaj tenisového Pohára Billie Jean Kingovej sa uskutoční v novom termíne od 16. do 21. septembra v čínskom Šen-čene. Organizátori presunuli podujatie ženských reprezentačných tímov z novembra, pretože sa rozhodli zosúladiť jeho termín so začiatkom turnajov WTA v Ázii.



Medzinárodná tenisová federácia (ITF) sa týmto krokom snaží vyjsť v ústrety hráčkam pri zlaďovaní reprezentačných povinností so súťažným kalendárom. Na finálový turnaj sa kvalifikujú víťazky šiestich trojčlenných kvalifikačných skupín. Jednu z nich hostí od piatka do nedele Bratislava, súperkami Sloveniek budú Dánsko a USA.



„Presunutím termínu z novembra na september zosúladíme podujatie so začiatkom turnajov WTA v Ázii. Týmto krokom podporíme plynulosť hráčskeho kalendára,“ citovala z vyhlásenia organizátorov agentúra AFP.



Žreb finálového turnaja sa uskutoční 12. mája 2025. Barážové stretnutia sa odohrajú od 10. novembra. Talianky získali vlani piaty titul v histórii, keď vo finále v španielskej Malage zdolali Slovensko 2:0. Spoločne s domácimi Číňankami tak majú účasť zabezpečenú automaticky. Správu priniesol Slovenský tenisový zväz (STZ).