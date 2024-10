Finále v roku 2027 bude hostiť Madrid alebo Baku

Nyon 23. októbra (TASR) - Dejiskom finále futbalovej Ligy majstrov (LM) v roku 2027 bude Metropolitano Stadium v Madride alebo Olympijský štadión v azerbajdžanskej metropole Baku. Boj o titul v najprestížnejšej klubovej súťaži sa mal pôvodne konať v Miláne, ale talianske mesto nedokázalo zaručiť, že rekonštrukcia San Sira a okolia bude dokončená včas. V stredu o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA).



Olympijský štadión v Baku v minulosti hostil zápasy ME 2020 a pred piatimi rokmi bol dejiskom finálového zápasu Európskej ligy medzi Chelsea a Arsenalom. "The Blues" vtedy zvíťazili 4:1. Štadión Estadio Metropolitano, ktorý je domovským stánkom Atletica Madrid už raz privítal finále LM. V roku 2019 Liverpool zdolal Tottenham 2:0. Oficiálne ponuky musia byť predložené do marca budúceho roka a hostiteľ bude oznámený o dva mesiace neskôr. Finále v rokoch 2025 a 2026 sa uskutoční v Mníchove a Budapešti.



Hľadanie nového dejiska sa začalo po tom, ako výkonný výbor UEFA rozhodol, že finále sa nebude konať na slávnom milánskom štadióne San Siro. Strešný orgán európskeho futbalu poskytol Miláno predĺžený čas na to, aby preukázal, že štadión bude k dispozícii počas plánovaných rekonštrukčných prác medzi usporiadaním otváracieho ceremoniálu ZOH 2026 a organizovaním zápasov ME 2032. Mestské orgány však tieto záruky poskytnúť nemohli.



UEFA v stredu tiež oznámila, že o finále ženskej Ligy majstrov v roku 2027 majú záujem štyria uchádzači. Poľsko (Varšava), Španielsko (Barcelona), Švajčiarsko (Bazilej) a Wales (Cardiff). Informovala o tom agentúra DPA.