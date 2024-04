Finále zatiaľ v réžii Piešťan, Jankovič: Ideme späť na zem

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) – Finálová séria o víťaza Niké Extraligy žien v sezóne 2023/2024 má zatiaľ jednoznačný priebeh, basketbalistky Piešťanských Čajok s prehľadom pretláčajú Sláviu Banská Bystrica. Ukázalo sa to aj v druhom súboji o ligové zlato, v ktorom úradujúci majster zdolal vicemajstra opäť o 30 bodov – 77:47.



Na palubovke sa očakával výraznejší odpor „púm“, ale už v prvej štvrtine začali výraznejšie bodovo zaostávať, čoho ich súper z kúpeľného mesta okamžite využil. Úsekom 16:2 si vybudoval dvojciferné vedenie, ktoré dokázal v nasledujúcom priebehu bez výraznejších starostí kontrolovať. „Neviem úplne povedať, čo všetko zlé sa tam udialo. Verím tomu, že základným kameňom nášho úrazu bolo od začiatku to, že sme mali málo obranných doskokov. Nechali sme ich útočne doskakovať tak, ako sa im chcelo. Bojovali o trochu viac," uviedla pre TASR k prvému polčasu domáca krídelníčka Kristýna Brabencová.



Piešťany minimalizovali akékoľvek výpadky v koncentrácii a po prvej štvrtine, ktorú vyhrali o 14 bodov, dokázali natiahnuť náskok do polčasovej prestávky na 20 bodov. "Veľmi koncentrovane sme bránili, nerobili sme až také chyby, nebolo ich veľa. V útoku sme využili silné stránky, hlavne v 'pick-n-roll' veciach. Hádzali sme 23 trestných hodov za prvý polčas, ale myslím si, že oprávnených a nebolo to niečo iné. To bolo to, čo sme my chceli a baby to dokázali pretaviť na ihrisku," vravel tréner Čajok Peter Jankovič.



Po prestávke to už síce nebola taká útočná aktivita z oboch strán, ale Banská Bystrica nedokázala pred jednou z najvyšších návštev sezóny 1001 divákov, zvrátiť duel na svoju stranu a vyrovnať stav finálovej série. Práve naopak, hosťujúce hráčky ešte zvýraznili rozdiel na konečných 30 bodov. "Hrali sme našu hru, agresívne v obrane a v útoku kolektívne. Ťahali sme dopredu a chvalabohu, vyšlo to. Samozrejme, cieľ je jasný. Stále mám len dve víťazstvá a ešte jedno potrebujeme. Chvíľku sa potešíme, ale hneď sa budeme koncentrovať na ďalší zápas," vyhlásila pivotka Piešťan Anna Jurčenková.



Slávistky sa zatiaľ trápia na oboch stranách palubovky, po stretnutí č. 2 budú odvracať koniec série a fakt, aby im opäť po roku na krk zavesili strieborné medaily. "Opäť sme sa vytrápili, tento tím individualít, by som podotkla, dal 25 bodov za prvý polčas, čo je veľmi málo. V šatni sme si povedali, že ešte máme 20 minút na to, ale mentálna stránka už bola tak chabá, že to nešlo. Piešťanské Čajky sú tak vyspelý a skúsený tím, že si to dokázali postrážiť. Možno, keď už o nič nepôjde, tak to bude jednoduchšie. Myslím si, že nervozita nám opäť zväzovala ruky a dopadlo to tak, ako to dopadlo," myslí si domáca trénerka Zuzana Žirková.



Čajky majú na druhej strane hernú a výsledkovú pohodu, čo dokumentoval aj fakt, že všetkých 10 hráčok, ktoré sa v stredu dostali na palubovku, bodovo prispeli k úspechu. "Teší ma to. Ja si myslím, že pred finálovou sériou by nikoho nenapadlo, že aj mladé dievčatá, ktoré sa zoznamujú s veľkým basketbalom, dostanú, aj keď len na pár sekúnd, príležitosť. Je to niečo úžasné. Musíme si to veľmi vážiť, ale ideme späť na zem. Toto víťazstvo je opäť minulosť, koncentrujeme sa na sobotu," dodal na záver pozápasového hodnotenia Jankovič.



Ďalší zápas vo finálovej sérii Niké EXZ je na programe v sobotu 27. apríla o 18.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.