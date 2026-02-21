< sekcia Šport
Finále žien na U-rampe presunuli na nedeľu
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) uviedla, že sneh, ktorý sa nahromadil na U-rampe, znemožnil „zabezpečenie bezpečnej a spravodlivej súťaže pre všetkých športovcov“.
Autor TASR
Livigno 21. februára (TASR) - Jury presunula olympijské finále akrobatických lyžiarok na U-rampe na nedeľu. Pôvodne sa malo začať v sobotu o 19.30 h, ale súťaž zmarilo nepriaznivé počasie. Livigno Snow Park zasiahla popoludní snehová búrka a napadalo v ňom množstvo ťažkého snehu, informovala AP.
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) uviedla, že sneh, ktorý sa nahromadil na U-rampe, znemožnil „zabezpečenie bezpečnej a spravodlivej súťaže pre všetkých športovcov“. Organizátori chceli štart finále najprv odložiť na 21.00 h, no neskôr oznámili, že ho presunú na nedeľu, teda na záverečný deň olympiády. Preteky sa pôjdu o 10.40 h.
U-rampa je záverečnou súťažou v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026. Zlato z Pekingu 2022 v nej obhajuje čínska reprezentantka a rodáčka z USA Eileen Guová, ktorá má šancu získať na prebiehajúcich hrách už tretiu medailu a celkovo svoju šiestu na zimných olympiádach.
