Finalistami na zisk Vezinovej trofeje sú Šesťorkin, Markström a Saros

New York 10. mája (TASR) - V nominácii na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL sú Rus Igor Šesťorkin z New Yorku Rangers, Švéd Jacob Markström z Calgary Flames a Fín Juuse Saros z Nashvillu Predators. Vedenie hokejovej profiligy oznámi meno držiteľa trofeje počas semifinálovej alebo finálovej série play off.



Najväčším kandidátom na zisk prestížnej trofeje je Šesťorkin, ktorý sa vo veľkej miere podieľal na postupe New York Rangers do play off. Štatistiky ročníka ovládol s priemerom 2,07 inkasovaného gólu na zápas a 93,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. Dvadsaťšesťročný Rus si v 53 zápasoch základnej časti udržal šesťkrát čisté konto. Rangers mali naposledy medzi finalistami Henrika Lundqvista v roku 2012.



Tridsaťdvaročný Markström pomohol Calgary k divíznemu titulu, keď zaknihoval bilanciu 37-15-9. V 63 zápasoch kryl 92,2 % striel a viedol súťaž s deviatimi čistými kontami. Zo svojho tímu je prvým finalistom od roku 2006, keď trofej získal Miikka Kiprusoff. Dvadsaťsedemročný Saros bol najvyťaženejším brankárom sezóny, keď zasiahol až do 67 zápasov. Po Connorovi Hellebuyckovi čelil aj najväčšiemu počtu striel. Zastavil z nich 91,8 % a štyrikrát vychytal nulu. Predators pomohol k postupu do play off s bilanciou 38-25-3. Je druhým brankárom Nashvillu medzi finalistami Vezinovej trofeje. Pekka Rinne bol nominovaný štyrikrát a v roku 2018 trofej aj získal.