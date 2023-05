Finalisti Mastertonovej trofeje sú Keller, Letang a Stalock

New York 10. mája (TASR) - Útočník Arizony Clayton Keller, obranca Pittsburghu Kris Letang a brankár Chicaga Alex Stalock sú finalisti na zisk trofeje Billa Mastertona v zámorskej NHL. Od roku 1968 sa každoročne udeľuje hráčovi, ktorý spája svoje hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou k hokeju. Udeľuje ju asociácia novinárov tak, že sa najprv vyberie kandidát z každého tímu, z ktorých nakoniec vzídu traja finalisti. Hráč ju môže získať len raz, vlani bol medzi trojicou finalistov aj slovenský obranca Zdeno Chára.



Keller utrpel v marci 2022 zlomeninu stehennej kosti a následne podstúpil šesťmesačnú rehabilitáciu s cieľom nastúpiť od začiatku sezóny 2022/2023. To sa mu podarilo a odohral v nej všetkých 82 zápasov základnej časti. Vytvoril si v nej osobné rekordy v góloch (37), asistenciách (49) a bodoch (86), čím vyrovnal maximum hráča Coyotes od presunu tímu do Arizony (Keith Tkachuk v sezóne 1996/1997). Svoj tím reprezentoval v Zápase hviezd a keď v marci nazbieral 24 bodov, vytvoril klubový rekord bodov hráča v jednom mesiaci.



Letang prekonal v sezóne 2022/2023 už druhýkrát mŕtvicu a navyše sa krátko na to musel vyrovnať aj s úmrtím svojho otca. Napriek tomu zostal jedným z pilierov Penguins, za ktorých odohral všetkých 17 sezón doterajšej kariéry. "Samozrejme, sú tu ťažké časy a silné emocionálne chvíle. Ale na konci dňa som si vždy myslel, že sa cez to prenesiem a pôjdem ďalej. Tak som bol vychovaný - nikdy neustúpiť pred výzvou a neprestať, keď si na dne," povedal Letang pre The Athletic. S priemerným časom na ľade 24:51 bol desiaty v celej súťaži. V 64 stretnutiach nazbieral 41 bodov (12+29). Pre 36-ročného Letanga je to druhá nominácia na Mastertonovu trofej. V sezóne 2014/2015 skončil v hlasovaní druhý za brankárom Minnesoty Devanom Dubnykom.



Brankár Stalock podpísal v júli 2022 ako voľný hráč kontrakt s Chicagom s odhodlaním získať späť miesto v NHL. Vo veku 35 rokov mal za sebou uplynulé dve sezóny, v ktorých odohral iba jeden zápas v profilige, keďže mu lekári diagnostikovali myokarditídu po pozitívnom teste na Covid-19 v sezóne 2019/2020. Stalock bojoval aj s následkami otrasov mozgu a okulomotorickou dysfunkciou, ktorá predstavuje problém so zrakom postihujúci centrálny nervový systém. V sezóne nastúpil do 27 zápasov, v ktorých mal priemer 3,01 inkasovaného gólu.