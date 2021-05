Finalisti SBL chcú pomôcť s očkovaním, žiadajú o výnimku pre divákov

Bratislava 10. mája (TASR) – Finalisti Niké Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Patrioti Levice a Spišskí Rytieri v spoločnom vyhlásení chcú pomôcť s očkovacou kampaňou v jednotlivých mestách. Zároveň žiadajú Pandemickú komisiu vlády Slovenskej republiky o výnimku pre zaočkovaných ľudí umožniť im účasť v halách počas bojov o majstrovský titul, bez nutnosti ďalšieho testovania.



V súčasnosti je na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povolená účasť divákov za dodržania striktných protiepidemických opatrení: na športové hromadné podujatia sa dostanú len priaznivci domáceho tímu, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. V prípade, že fanúšik z domáceho tímu je zaočkovaný alebo prekonal COVID-19, môže sa preukázať dokladom, ktorý to potvrdzuje, no ten nahradí iba povinnosť preukazovať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín.



Obaja finalisti Niké SBL chcú spoločnými silami aspoň čiastočne zaplniť tribúny, ktoré počas sezóny zívali prázdnotou. "Prichádzame s vlastnou iniciatívou mediálnej podpory očkovania proti ochoreniu Covid-19 v našich mestách a regiónoch. Sme ochotní na vlastné náklady zorganizovať reklamnú kampaň so zapojením hráčov našich tímov, jednak priamo na finálových zápasoch a potom aj vo svojom meste podľa dohovoru s príslušnými orgánmi. Aby však táto kampaň mala zmysel, potrebujú aj ľudia zo športového prostredia, športoví fanúšikovia, či nadšenci byť motivovaní dať sa zaočkovať. Preto žiadame Pandemickú komisiu vlády SR, hlavného hygienika a konzílium odborníkov o povolenie vstupu už zaočkovaných osôb na finálové zápasy Niké Slovenskej basketbalovej ligy bez nutnosti ďalšieho testovania, a to v počte maximálne 25 % z kapacity na sedenie v športovej hale v Leviciach a v Spišskej Novej Vsi," uviedli v spoločnom vyhlásení predstavitelia vedení klubov Patrioti Levice a Spišskí Rytieri.



Vedenie Levíc a Spišskej Novej Vsi sa opiera tiež o fakt, že aktuálne sa v oboch mestách otvorili, resp. otvoria veľkokapacitné očkovacie centrá. Kluby veria, že táto výzva je zdravým kompromisom vo verejnom záujme, pričom takto nastavené pravidlá nebudú mať vplyv na zhoršenie epidemiologickej situácie a práve naopak, do budúcna to môže byť stmeľujúci a motivujúci faktor pre športových fanúšikov ísť sa zaočkovať.



Finálová séria Niké SBL štartuje v sobotu 15. mája o 18.00 h na palubovke Levíc.