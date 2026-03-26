< sekcia Šport
Finálna fáza predaj vstupeniek na MS odštartuje 1. apríla
Posledná fáza predaja potrvá až do konca majstrovstiev, ktoré sa odohrajú od 11. júna do 19. júla v USA, Kanade a Mexiku.
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Štvrtá a záverečná fáza predaja vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale odštartuje 1. apríla. V stredu to oznámila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) bez toho, aby špecifikovala, koľko ich bude k dispozícii.
Posledná fáza predaja potrvá až do konca majstrovstiev, ktoré sa odohrajú od 11. júna do 19. júla v USA, Kanade a Mexiku. Počas predchádzajúcich fáz sa predalo viac ako milión vstupeniek, pričom žiadostí bolo viac ako 500 miliónov. Podľa kapacity šestnástich štadiónov, na ktorých sa bude hrať šampionát, by sa malo predať dokopy okolo sedem miliónov vstupeniek, uviedla agentúra AFP.
FIFA však čelí ostrej kritike kvôli cenám vstupeniek. Organizácia Football Supporters of Europe (FSE) v utorok podala žalobu na Európsku komisiu kvôli „nadmerným cenám vstupeniek“, pričom tvrdí, že FIFA „zneužila svoje monopolné postavenie na to, aby európskym fanúšikom pred majstrovstvami sveta vnucovala nadmerné ceny a neprehľadné a nespravodlivé nákupné podmienky a procesy“. FIFA ceny vstupeniek obhajuje a prezident Gianni Infantino uviedol, že sú poháňané „šialeným“ dopytom.
FIFA pod tlakom vytvorila kategóriu 60-dolárových vstupeniek vyhradených pre oficiálne fanúšikovské kluby. Podľa FSE sa však táto kategória prakticky vyčerpala ešte pred otvorením predaja pre širokú verejnosť. Informovala agentúra AFP.
Posledná fáza predaja potrvá až do konca majstrovstiev, ktoré sa odohrajú od 11. júna do 19. júla v USA, Kanade a Mexiku. Počas predchádzajúcich fáz sa predalo viac ako milión vstupeniek, pričom žiadostí bolo viac ako 500 miliónov. Podľa kapacity šestnástich štadiónov, na ktorých sa bude hrať šampionát, by sa malo predať dokopy okolo sedem miliónov vstupeniek, uviedla agentúra AFP.
FIFA však čelí ostrej kritike kvôli cenám vstupeniek. Organizácia Football Supporters of Europe (FSE) v utorok podala žalobu na Európsku komisiu kvôli „nadmerným cenám vstupeniek“, pričom tvrdí, že FIFA „zneužila svoje monopolné postavenie na to, aby európskym fanúšikom pred majstrovstvami sveta vnucovala nadmerné ceny a neprehľadné a nespravodlivé nákupné podmienky a procesy“. FIFA ceny vstupeniek obhajuje a prezident Gianni Infantino uviedol, že sú poháňané „šialeným“ dopytom.
FIFA pod tlakom vytvorila kategóriu 60-dolárových vstupeniek vyhradených pre oficiálne fanúšikovské kluby. Podľa FSE sa však táto kategória prakticky vyčerpala ešte pred otvorením predaja pre širokú verejnosť. Informovala agentúra AFP.