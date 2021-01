Finálový turnaj Davisovho pohára potrvá 11 dní

Londýn 18. januára (TASR) - Finálový turnaj Davisovho pohára tenistov sa v tomto roku odohrá až počas jedenástich dní. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) predĺžila podujatie zo siedmich dní a zvažuje, že ho usporiada v troch mestách namiesto jedného dejiska v Madride.



Finálový turnaj za účasti osemnástich krajín je na programe od 25. novembra do 5. decembra, od nasledujúceho roka na ňom bude súperiť už iba šestnásť reprezentácií. Podľa nového návrhu by sa v Madride odohrali dve zo šiestich základných skupín, dva štvrťfinálové zápasy, semifinále a finále. V ďalších dvoch mestách by sa konali po dve skupiny a po jednom štvrťfinálovom stretnutí. O dejiskách by sa podľa agentúry AP malo rozhodnúť v marci v závislosti od situácie s pandémiou koronavírusu, pre ktorú sa vlani finálový turnaj neuskutočnil.