Finálový turnaj EWBL sa uskutoční v máji v Piešťanoch

Rozpis zápasov finálového turnaja EWBL Final Four 2022 v Piešťanoch:



19.3.2022 (sobota) – semifinále

16.00 Žabiny Brno – SBŠ Ostrava

18.30 Piešťanské Čajky – Kibirkštis Vilnius

20.3.2022 (nedeľa) – zápasy o umiestnenie

13.30 o 3. miesto

16.00 finále

Bratislava 7. marca (TASR) - Tohtoročná sezóna Európskej basketbalovej ligy žien (EWBL) vyvrcholí finálovým turnajom Final Four od 19. do 20. marca v Piešťanoch. V Diplomat aréne sa tak po premiérovom ročníku Federálneho pohára uskutoční ďalšie významné basketbalové podujatie.Predstavia sa na ňom české tímy Žabiny Brno, SBŠ Ostrava, litovský Kibirkstis Vilnius a domáce Piešťanské Čajky. Účastníci Final Four boli potvrdení a nasadení podľa výsledkov v skupinovej fáze sezóny k 20. februáru 2022. Ruská invázia na Ukrajine a aktuálne prebiehajúci vojnový konflikt v krajine sa však dotkli aj záveru sezóny. EWBL vylúčila ruské a bieloruské kluby zo súťaže od 1. marca 2022. "," uvádza sa v stanovisku vedenia súťaže, ktoré zverejnili na oficiálnom webe EWBL.Po úprave záveru sezóny a pri prieskume záujmu zvyšných klubov dohrať súťažný ročník sa rozhodlo, že sezóna EWBL vyvrcholí v Piešťanoch.