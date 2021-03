Finančná strata Leicestru sa medziročne strojnásobila

Leicester 19. marca (TASR) – Futbalový klub Leicester City oznámil stratu pred zdanením vo výške približne 79 miliónov eur za finančný rok končiaci v máji 2020. V predchádzajúcom období sa pritom pohybovala na úrovni 24 miliónov eur.



Viac ako 50% nárast je sčasti spôsobený investíciou do nového tréningového centra, pozemkov v okolí štadióna a nákupom hráčov, no podľa vyhlásenia klubu vzrástli náklady najvýraznejšie počas posledného kvartálu, keď v krajine začali platiť protipandemické opatrenia.



Klub však naďalej vyplácal svojim zamestnancom mzdy, a to až do konca finančného roka, napriek tomu, že súťaž bola v tom čase prerušená. "COVID-19 mal nespochybniteľný vplyv na náš obrat v sezóne 2019/2020, no aj tak ju hodnotíme ako úspešnú. Na ihrisku sme si vďaka historicky druhému najlepšiemu umiestneniu v lige zabezpečili návrat do futbalovej Európy. Zároveň sme dokázali pomôcť našim ľuďom v ťažkých časoch, čo len posilnilo puto s komunitou," stojí vo vyhlásení klubu.



Leicestru zároveň klesol aj obrat z 200 na 175 mil. eur. "Líšky" sú po 29. kole na priebežnom treťom mieste anglickej Premier League. V Európskej lige vypadli v šestnásťfinále so Slaviou Praha po výsledkoch 0:0 a 0:2.