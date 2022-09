Fíni chcú vytvoriť ligu v Európe, počítajú aj s tímom z Bratislavy

Helsinki 8. septembra (TASR) - V Európe by mohla čoskoro vzniknúť nová nadnárodná hokejová liga a jej súčasťou by mal byť aj klub z Bratislavy. Čestný prezident Fínskej hokejovej federácie a bývalý dlhoročný viceprezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Kalervo Kummola verí, že ligu spustia do troch rokov.



Myšlienku vytvoriť takúto súťaž podporil aj Heikki Hiltunen, šéf fínskej najvyššej súťaže. Kummola pre portál iltalehti.fi uviedol, že všetko bude závisieť od ekonomickej situácie. Prvoradé bude uzavrieť zmluvu ohľadom televíznych práv. "Mala by existovať televízna spoločnosť, ktorá neinvestovala všetky peniaze do futbalu. Peniaze, ktoré sú potrebné, sú v objeme 500 miliónov eur až jedna miliarda," povedal Kummola. Suma je obrovská, no Kummola dodal: "Áno, ale nie je to nemožné. Konkurencia v televíznom biznise zosilnela a hokej je skvelý, pretože môže ponúknuť zápasy každý večer."



K vytvoreniu ligy sa pozitívne postavilo niekoľko krajín, tvrdým orieškom sú zatiaľ Nemci. "Nemci sú zatiaľ dosť ´kyslí´, pretože sa boja, že sa rozpadne DEL. A tie peniaze sú jediným lákadlom, pretože si nemyslia, že by sa hrali lepšie zápasy. Ale s Nemeckom určite počítame. Ani so Švédskom to nie je ľahké. Ale malo by sa zapojiť Švajčiarsko a pravdepodobne aj Česká republika. Okrem toho by malo Slovensko jeden tím z Bratislavy a malo by tam byť aj Anglicko," uzavrel Kummola.