< sekcia Šport
Fíni hladko zdolali Veľkú Britániu 4:0 a postúpili
„Suomi“ odohrajú šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 20.20 h proti Rakúsku, Veľká Británia zabojuje o prvé body na šampionát o štyri hodiny skôr s Lotyšskom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 22. mája (TASR) - Fínski hokejisti zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny majstrovstiev sveta nad Veľkou Britániou 4:0 a postúpili do štvrťfinále. Po piatich dueloch majú na konte plný počet bodov, Briti nezískali ešte ani jeden.
„Suomi“ odohrajú šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 20.20 h proti Rakúsku, Veľká Británia zabojuje o prvé body na šampionát o štyri hodiny skôr s Lotyšskom.
Favoriti duelu mali skvelý štart a už po 58 sekundách ich poslal do vedenia Heinola, ktorý vymietol pravý horný roh Robsonovej bránky. Jeho náprotivok Korpisalo mal prvý zásah až v 10. minúte po strele C. Neilsona. Fíni dominovali, zahrali si aj presilovku, ale ďalšie góly pridali až v druhej tretine. V 29. minúte skóroval znovu Heinola a o tri minúty neskôr Lehtonen. „Suomi“ okrem toho dvakrát trafili žŕdku a súpera k ničomu nepustili. Briti sa v prostrednej časti nedokázali poriadne dostať do útočného pásma a ani raz nevystrelili na bránku. V úvode tretej sa dvakrát dostali ku strele, ale Korpisalovi problémy nespravili a inak sa obraz hry nezmenil. Fíni mali množstvo šancí, ďalšie dve presilovky, ale výborného Robsona v bránke prekonal už iba Jokiharju - 4:0. Favoriti prestrieľali súpera 47:9.
„Suomi“ odohrajú šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 20.20 h proti Rakúsku, Veľká Británia zabojuje o prvé body na šampionát o štyri hodiny skôr s Lotyšskom.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Heinola (Helenius, Barkov), 29. Heinola (Jokiharju, Hämeenaho), 32. Lehtonen (Räty, Granlund), 59. Jokiharju (Saarijärvi, Puljujärvi). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) - Rampír (ČR), Rey (USA), vylúčení: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7049 divákov.
Finsko: Korpisalo - Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Seppälä - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Lundell, Manninen - Hämeenaho, Räty, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - Harewood, Lachowicz, Curran - L. Neilson, Davies, Lyne - Hopkins
Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Heinola (Helenius, Barkov), 29. Heinola (Jokiharju, Hämeenaho), 32. Lehtonen (Räty, Granlund), 59. Jokiharju (Saarijärvi, Puljujärvi). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) - Rampír (ČR), Rey (USA), vylúčení: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7049 divákov.
Finsko: Korpisalo - Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Seppälä - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Lundell, Manninen - Hämeenaho, Räty, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - Harewood, Lachowicz, Curran - L. Neilson, Davies, Lyne - Hopkins
Favoriti duelu mali skvelý štart a už po 58 sekundách ich poslal do vedenia Heinola, ktorý vymietol pravý horný roh Robsonovej bránky. Jeho náprotivok Korpisalo mal prvý zásah až v 10. minúte po strele C. Neilsona. Fíni dominovali, zahrali si aj presilovku, ale ďalšie góly pridali až v druhej tretine. V 29. minúte skóroval znovu Heinola a o tri minúty neskôr Lehtonen. „Suomi“ okrem toho dvakrát trafili žŕdku a súpera k ničomu nepustili. Briti sa v prostrednej časti nedokázali poriadne dostať do útočného pásma a ani raz nevystrelili na bránku. V úvode tretej sa dvakrát dostali ku strele, ale Korpisalovi problémy nespravili a inak sa obraz hry nezmenil. Fíni mali množstvo šancí, ďalšie dve presilovky, ale výborného Robsona v bránke prekonal už iba Jokiharju - 4:0. Favoriti prestrieľali súpera 47:9.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
6. Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
6. Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále