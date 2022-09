Fíni na ME vyhrali nad Holandskom, Chorváti zdolali Ukrajincov

ME v basketbale



C-skupina (Miláno):



Chorvátsko - Ukrajina 90:85 (45:42)







D-skupina (Praha):



Fínsko - Holandsko 88:67 (48:31)

Miláno/Praha 8. septembra (TASR) - Basketbalisti Fínska zvíťazili vo svojom poslednom zápase v základnej D-skupine ME nad Holandskom 88:67. Bol to pre nich tretí triumf na šampionáte a predstavia sa aj v osemfinále. Holanďania ukončili svoje pôsobenie na ME zápasovou bilanciou 0-5.Chorváti zdolali v C-skupine Ukrajincov 90:85. Oba tímy mali istú účasť v osemfinále už pred stretnutím.