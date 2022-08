Fíni na MS20 zdolali Nemcov 5:2 a postúpili do semifinále

MS hráčov do 20 rokov v Edmontone



štvrťfinále



Fínsko - Nemecko 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)



Góly: 4. Simontaival (Järventie, Määttä), 12. Hirvonen (Simontaival, Puutio), 15. Järventie (Heimosalmi, Kemell), 47. Järventie (Helenius, Kapanen), 56. Määttä (Järventie, Kemell) – 13. Rossmy (Rutkowski, Leonhardt), 38. Rossmy (Hänelt, Münzenberger)

Edmonton 17. augusta (TASR) - Hokejisti Fínska vyhrali v prvom štvrťfinálovom zápase na MS do 20 rokov v Edmontone nad Nemeckom 3:2 a postúpili do semifinále."Suomi" viedli už po prvej tretine 3:1, keď sa strelecky presadili postupne Kasper Simontaival, Roni Hirvonen a Roby Järventie. Nemecku sa podarilo v druhej tretine znížiť na 2:3, no Fíni si vedenie postrážili a vyhrali 5:2.