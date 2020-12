VIDEO: Fíni nás prekorčuľovali. Slováci na záver skupiny s debaklom

Edmonton 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti mali istotu účasti vo štvrťfinále MSJ už pred záverečným zápasom v A-skupine s Fínskom. Hoci sa chceli naladiť na kľúčový duel víťazne, favorizovaným severanom vzdorovali iba v prvej tretine a napokon utrpeli debakel 0:6.



Slovenských mladíkov mrzeli najmä chyby a zbytočné vylúčenia. Obranca Rayen Petrovický uznal, že súper bol lepší. "Boli to Fíni, ako ich poznám. Korčuliarsky a technicky patria k najlepším na svete a bolo to cítiť celý zápas. V druhej tretine sme navyše urobili zbytočne fauly, jeden prišiel aj odo mňa. Nemôžeme sa na nič ani na nikoho vyhovárať, druhá tretina bola zlomová," zhodnotil Petrovický v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk.







Aj jeho kolega z defenzívy Andrej Golian priznal, že severania boli lepšie pripravení a v druhej tretine nedali Slovákom šancu: "Od začiatku hrali tvrdo, tlačili sa pred bránku. V druhej tretine robili ofenzívne striedania, nám ubúdali sily, začali sme faulovať a už sa to na nás kopilo. Stále sme si však s chlapcami v šatni hovorili, že musíme dať do hry všetky. Snažili sme sa, ale Fíni nás prekorčuľovali."



Slováci obsadili v tabuľke "áčka" štvrté miesto a vo štvrťfinále sa stretnú s víťazom B-skupiny. Do úvahy prichádzajú Rusi, Švédi alebo Američania. "Máme dva dni voľna, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na štvrťfinále čo najlepšie. Robiť naplno všetko, čo si povieme, nič nevypustiť a hrať tímovo, srdcom za Slovensko," naznačil Golian recept na úspech.



Vyraďovacia časť MSJ odštartuje v sobotu 2. januára. Prvý zápas je na programe od 18.00 SEČ, druhý 21.30, ďalšie už v nedeľu o 1.00 a 4.30 h.