Fíni nestačili na Maltu, v G-skupine obsadia tretie miesto

Hráči Malty oslavujú gól Jakea Grecha počas kvalifikačného futbalového zápasu skupiny G Majstrovstiev sveta FIFA 2026 medzi Fínskom a Maltou v Helsinkách, Fínsko, v piatok 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej maltskej strely na bránu.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Fínski futbalisti prekvapujúco prehrali vo svojom záverečnom zápase v G-skupine európskej kvalifikácie MS 2026 na domácej pôde s Maltou 0:1. O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej maltskej strely na bránu. Fíni nevyužili v zápase viacero šancí a definitívne tak prišli o šancu posunúť sa na barážovú druhú priečku, v tabuľke obsadia s 10 bodmi konečné tretie miesto. Hostia, ktorých čaká ešte jeden zápas (v pondelok doma s Poľskom), poskočili s piatimi bodmi pred Litvu na štvrtú pozíciu.

európska kvalifikácia MS 2026

G-skupina:

Fínsko - Malta 0:1 (0:0)

Gól: 82. Grech
