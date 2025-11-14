< sekcia Šport
Fíni nestačili na Maltu, v G-skupine obsadia tretie miesto
O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej maltskej strely na bránu.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Fínski futbalisti prekvapujúco prehrali vo svojom záverečnom zápase v G-skupine európskej kvalifikácie MS 2026 na domácej pôde s Maltou 0:1. O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej maltskej strely na bránu. Fíni nevyužili v zápase viacero šancí a definitívne tak prišli o šancu posunúť sa na barážovú druhú priečku, v tabuľke obsadia s 10 bodmi konečné tretie miesto. Hostia, ktorých čaká ešte jeden zápas (v pondelok doma s Poľskom), poskočili s piatimi bodmi pred Litvu na štvrtú pozíciu.
európska kvalifikácia MS 2026
G-skupina:
Fínsko - Malta 0:1 (0:0)
Gól: 82. Grech
