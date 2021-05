VIDEO: Fíni po víťazstve nad Talianskom do čela B-skupiny

MS 2021 B-skupina:



Fínsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 7. Sund (Kontiola, Innala), 9. Ruotsalainen (Ojamäki), 29. Sund (Mäenalanen, Koivisto). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Nord (Švéd.) – Kroyer (Dán.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Fínsko: Säteri - Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Puustinen, Tiivola, Sallinen

Taliansko: Fazio - Trivellato, Pietroniro, Spornberger, Glira, Miglioranzi, Hochkofler, Marchetti, Gios - Frank, Petan, Miceli - Frigo, Bardaro, Gander - Giliati, Andergassen, Casetti - Magnabosco, Deluca, Pitschieler



1. Fínsko 4 3 0 1 0 11:5 10

2. Nemecko 4 3 0 0 1 19:9 9

3. USA 4 3 0 0 1 13:5 6

4. Lotyšsko 4 2 0 1 1 9:7 7

5. Kazachstan 4 1 2 0 1 8:8 7

6. Kanada 4 1 0 0 3 6:12 3

7. Nórsko 4 1 0 0 3 9:15 3

8. Taliansko 4 0 0 0 4 5:19 0



Riga 27. mája (TASR) - Fínski hokejisti zvíťazili vo štvrtkovom zápase MS v Rige nad Talianskom 3:0 a s 10 bodmi sa posunuli na čelo B-skupiny. Úradujúci šampióni mali jasnú hernú prevahu, súpera prestrieľali vysoko 36:11. Dva góly "Suomi" dal obranca Tony Sund. Taliani stále čakajú na prvý bod na šampionáte a po štyroch stretnutiach figurujú na poslednom ôsmom mieste tabuľky.Fíni po dni voľna nastúpia v sobotu o 19.15 SELČ proti Nemcom, Taliani sa o osem hodín skôr stretnú s Kazachstanom.Favorit od úvodu ovládol ľad, v obrannom pásme Talianov roztočil prihrávkový kolotoč a vytváral si šancu za šancou. V 7. minúte využil presilovku po delovke Sunda, o dve minúty neskôr mu vyšlo aj rýchle prečíslenie a kombinácia Ruotsalainena s Ojamäkim. Po dvoch strelených góloch obhajcovia titulu zvoľnili tempo, napriek tomu si v prvej tretine vypracovali ešte niekoľko príležitostí na navýšenie náskoku. Nepodarilo sa im to len kvôli nepresnosti v zakončení, respektíve skvelým zákrokom brankára Fazia. V druhej časti Fíni pokračovali v ležérnom tempe. Prebudil ich až neuznaný gól talianskeho útočníka Friga, ktorý sklepol puk do siete z výšky nad úrovňou hornej žŕdky. Po tomto momente "Suomi" opäť pridali. V polovici zápasu zvýšili na 3:0 zásluhou Sunda, ktorý sa druhýkrát presadil tvrdou strelou príklepom. Taliani sa aj v tretej tretine len veľmi sporadicky dostávali do útočného pásma. Fíni mali zápas plne pod kontrolou, chvíľami zavreli súpera pred jeho bránku, od väčšieho prídelu ho zachránili len skvelé zákroky Fazia. Taliansky brankár zlikvidoval pokusy Pakarinena, Mäenalanena i Ojamäkiho a tak sa už skóre do konca stretnutia nezmenilo.