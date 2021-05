VIDEO: Fíni si poradili s Nórmi, ich odpor zlomili v druhej tretine

MS 2021 B-skupina:



Fínsko - Nórsko 5:2 (1:1, 2:0, 1:1)



Góly: 15. Pakarinen (Ohtamaa, Kaski), 22. Lundell (Ruotsalainen), 26. Nousiainen (Sallinen), 48. Innala (Kontiola, Sund), 54. Björninen (Mäenalanen, Koivisto) - 2. M. Olimb (Haga), 42. Lindström (Trettenes, Olden) . Rozhodovali: Fraňo (ČR), Bruggeman – Oliver (obaja USA), McCrank (Kan.), vylúčení: 0:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Fínsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Pokka, Määtä, Kaski, Ohtamaa, Nousiainen, Seppälä - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Puustinen, Ruohomaa, Sallinen

Nórsko: Arntzen - Holös, Lilleberg, Espeland - Lesund, Krogdahl, Kasastu, Holm - Rosseli Olsen, K. A. Olimb, Pettersen - Lindström, Trettenes, Olden - Valkvae Olsen, M. Olimb, Haga - Kristiansen, Henriksen, Röymark



1. Nemecko 3 3 0 0 0 17:6 9

2. Lotyšsko 3 2 0 1 0 7:3 7

3. Fínsko 3 2 0 1 0 8:5 7

4. USA 3 2 0 0 1 9:3 6

5. Kazachstan 3 0 2 0 1 5:6 4

6. Nórsko 3 1 0 0 2 7:11 3

7. Kanada 3 0 0 0 3 2:10 0

8. Taliansko 3 0 0 0 3 5:16 0



Riga 25. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v zápase B-skupiny na MS v Rige nad Nórskom 5:2. Nóri síce išli do vedenia už v 2. minúte, ale Fíni postupne prebrali kontrolu nad zápasom a k víťazstvu sa nasmerovali dvomi gólmi v 2. tretine. V tabuľke B-skupiny sú so ziskom 7 bodov na 3. mieste, Nórom patrí priebežná 6. priečka za 3 body.Fíni nastúpia na ďalší duel vo štvrtok 27. mája od 19.15 proti Taliansku. Nórov čaká už v stredu od 19.15 zápas s Kanadou.Ideálny vstup do severského derby mali Nóri, keď Mathis Olimb v 2. minúte potrestal chybu brankára Olkinuoru pri rozohrávke. Prvá tretina však nepriniesla veľa zaujímavých momentov a hoci sa ofenzívne akcie striedali, vyložených šancí bolo minimum. Fíni postupne zvýšili aktivitu a Pakarinen v 15. minúte tečoval strelu od modrej čiary - 1:1.Druhá tretina už herne aj gólovo patrila Fínom. V 22. minúte Lundell zakončil rýchly brejk a o štyri minúty Nousiainen skóroval vo svojom prvom zápase za reprezentačné A-mužstvo - 3:1.V úvode tretej tretine síce Lindström po prečíslení znížil na 3:2, no jediná presilovka Fínov priniesla gól Innalu, ktorý upokojil favorita - 4:2. Aj v tretej časti mali Fíni hru pod kontrolou a súperovi nedovolili zdramatizovať zápas. Konečnú podobu výsledku dal Björninen, ktorý dorazil puk za nórskeho brankára.