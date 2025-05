Bolo to tesné: Fíni si v nájazdoch poradili s Kanaďanmi

A-skupina MS:



Kanada - Fínsko 1:2 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 38. O'Reilly (Dobson) - 48. Puistola (Matinpalo, Björninen), rozh. nájazd: Tolvanen. Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Hribik (ČR) - Lundgren (Švéd.), Zunde (Lot.), vylúčení: 4:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 12.530 divákov.



Kanada: Fleury – Spurgeon, Sanheim, Dobson, Weegar, Montour, Matheson, Evans – Foerster, MacKinnon, Horvat – Konecny, Crosby, Celebrini – Johnson, O'Reilly, Cuylle – Hayton, Danault, Schenn – Fantilli



Fínsko: Saros – Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Mattila, Rissanen – Teräväinen, Lammikko, E. Tolvanen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Erholtz, Järvinen, Pyyhtiä – Merelä, Björninen, Pesonen – Oksanen







tabuľka:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18*



2. Kanada 6 5 0 1 0 29:4 16*



3. Fínsko 6 3 2 0 1 20:9 13*



4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:19 9



---------------------------------



5. Rakúsko 6 1 2 0 3 15:17 7



6. SLOVENSKO 6 2 0 1 3 8:22 7



7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4



--------------------------------



8. Francúzsko 7 0 0 1 6 8:27 1**







Štokholm 19. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zaznamenali prvú prehru na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme. V pondelkovom zápase A-skupiny prehral zámorský tím s Fínskom 1:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal Eeli Tolvanen.Fíni môžu obsadiť ešte druhú priečku v tabuľke. Potrebujú v utorok o 16.20 h zdolať za tri body Slovensko. Kanaďania zároveň v rovnaký deň nesmú uhrať ani bod v šlágri celej skupiny proti domácemu Švédsku (20.20 h). Ak „javorové listy“ bodujú naplno, môžu obsadiť prvú priečku.Kanada bola v úvode aktívnejšia, rešpekt Fínov opadol až v prvej presilovej hre zápasu. Najbližšie ku gólu bol v prvej tretine Tolvanen, ktorého strela v početnej výhode opečiatkovala hornú žrď Fleuryho bránky. Po zvyšok úvodného dejstva to bola vyrovnaná partia. Prostredná časť bola v réžii Kanaďanov, zámorský tím bol strelecky aktívnejší a Fínov držal Saros. „Javorové listy“ sa paradoxne presadili vo vlastnom oslabení. Na modrej čiare preskočil puk hokejku Mattilovi a do prečíslenia dvoch proti jednému vyštartoval Dobson a po jeho prihrávke otvoril skóre O'Reilly. Fíni však preukázali svoju urputnosť a dokázali vyrovnať. Strelu obrancu Matinpala tečoval Puistola, puk padol priamo pod jeho nohy a fínsky útočník ho dorazil za dezorientovaného Fleuryho. Kanade mohol vrátiť vedenie kapitán Crosby, ale v 52. minúte mu nevyšla snaha o bekhendový blafák pomedzi Sarosove betóny. Duel dospel do predĺženia, ktoré ponúklo reklamu na hokej, v hlavných úlohách s brankármi. Saros i Fleury zneškodili niekoľko sľubných príležitostí a vďaka nim duel vyvrcholil v samostatných nájazdoch. V nich sa rozhodol Tolvanen.* - istý postup do štvrťfinále** - istý zostup do A-skupiny I. divízie/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/