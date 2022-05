Fíni sú prví finalisti, USA zdolali 4:3

semifinále (Tampere):



Fínsko - USA 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 17. Heiskanen (Pesonen, Armia), 25. Manninen (Lehtonen, Hartikainen), 30. Vatanen (Pesonen, Heiskanen), 46. Armia (Heiskanen, Vatanen) – 2. Schmidt (Peeke, Tynan), 27. Farrell (Meyers, Se. Jones), 58. Gaudette (Boldy, Tynan). Rozhodovali: Nord, Ohlund (obaja Švéd.) – Synek (SR), van Oosten (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.055 divákov.



Fínsko: Olkinuora – Hietanen, Lehtonen, Heiskanen, Pokka, Vatanen, Friman, Ohtamaa, Lindell – Hartikainen, Manninen, Granlund – Sallinen, Filppula, Rajala – Armia, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Mäenalanen



USA: Swayman – Seth Jones, Hughes, Peeke, Schmidt, Barber, Lafferty – Boldy, Hartman, Galchenyuk – Bellows, Tynan, Gaudette – Kuhlman, Meyers, Farrell – Watson, Lettieri, Hayden - Bordeleau



Na snímke fanúšikovia Fínska na štadióne v semifinálovom zápase Fínsko – USA (4:3) na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere 28. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tampere 28. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Fínska sa stali prvými finalistami MS. V sobotňajšom semifinálovom zápase zdolali tím USA 4:3. V nedeľu si zahrajú o zlato proti víťazovi večerného semifinále medzi Kanadou a Českom. Pre Fínsko to bude historicky prvá medaila z domáceho šampionátu a zároveň tretie finále na MS po sebe.Suomi majú šancu získať počas jednej sezóny olympijské zlato aj triumf na MS. Pre Američanov je prehra s Fínskom už 11. po sebe v semifinále MS.Po zápase vyhlásili najlepšiu trojicu hráčov z oboch tímov na MS. Z tímu USA sa do najlepšej trojky dostali obranca Seth Jones, brankár Jeremy Swayman a útočník Adam Gaudette. Z fínskeho tímu si ocenenie odniesli útočník Sakari Manninen, obranca Mikko Lehtonen a brankár Jussi Olkinuora.Američania mali k dispozícii iba štyroch čistokrvných obrancov a v treťom defenzívnom páre alternovali útočníci Barber a Lafferty. Do zápasu však mali ideálny vstup, keď už na začiatku 2. minúty išli do vedenia. Fínsky brankár Olkinuora vďaka cloneniu Gaudettea nemal ideálny výhľad na strelu Schmidta a tá skončila v jeho bránke - 0:1. Od 6. minúty hrali Fíni prvú presilovku, v ktorej bol blízko k vyrovnaniu Filppula, ale Swaymana zblízka neprekonal. Fínsku príležitosť nevyužil ani Lammikko, na opačnej strane nebol dorážkou úspešný Farrell. Domáci vyrovnali v 17. minúte po ofenzívnom výpade obrancu Heiskanena, na ktorého bekhendovú strelu Swayman nestačil - 1:1. Američania mali v prvej časti miernu streleckú prevahu (11:7), ale druhý gól v nej nepridali.Fíni si v druhej tretine dali väčší pozor na defenzívu, súperovi v nej dovolili iba 6 striel a prvýkrát v zápase išli do vedenia v 24. minúte. Tesne pred návratom vylúčeného Galchenyuka si Manninen poradil s obrancom Jonesom a prekonal Swaymana - 2:1. Náskok domácich však trval iba necelé tri minúty, keďže Farrellova strela zo strednej vzdialenosti prekvapila Olkinuoru - 2:2. Fíni následne vystupňovali tlak, ktorý priniesol gólový efekt v 30. minúte. Vatanen využil zakrytý výhľad amerického brankára a upravil na 3:2. Fíni následne spozorneli v defenzíve, súperovi nedovolili nebezpečné príležitosti a gól nepadol ani po strele Setha Jonesa v 36. minúte.Dôležitý gól na 4:2 strelili Fíni už v úvode tretej časti, keď sa v presilovke usadili v pásme a krátko po nej Armia strelou spoza hráča prestrelil Swaymana. Američania vrhli sily do útoku, často sa hralo v tretine Fínov, ktorí čelili viacerým nebezpečným príležitostiam. Aj vďaka pohotovým zákrokom Olkinuoru dlho držali dvojgólový náskok a prišli oň až počas hry Američanov bez brankára. Postaral sa o to Gaudette, ktorý zblízka zakončil rýchlu spoluprácu s Boldym a Tynanom - 4:3. Viac gólov však už zámorský tím napriek ofenzívnej snahe nestrelil a domáci na radosť vyše 11-tisíc divákov zavŕšili postup do finále.