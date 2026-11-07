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Fíni tvrdia, že návrat Rusov na medzinárodnú scénu nie je možný

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemecký hokejový zväz (DEB) nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi.

Autor TASR
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Helsinki 7. novembra (TASR) - Fínsko trvá na tom, že návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu nie je možný. Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) prijal minulý týždeň rozhodnutie obnoviť členstvo ruských hokejových tímov, počnúc juniorskými majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú na prelome rokov v Kanade. Viaceré krajiny na čele s Fínskom už verejne deklarovali bojkot zápasov s Ruskom na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu uviedla, že chce posúdiť, aké podmienky je potrebné splniť, aby bola zabezpečená

ochrana šampionátov, finančná stabilita organizácie a dlhodobá budúcnosť medzinárodného hokeja. Chce začať rokovať so všetkými národnými zväzmi vrátane ruského. „Fínsko už svoj postoj IIHF prezentovalo. Proti Rusku nenastúpime, pokiaľ bude pokračovať vojenský konflikt s Ukrajinou. Nie je možné usporiadať MS, pokiaľ sa Rusi vrátia na scénu. Veľký počet krajín už jasne deklaroval, že odmieta proti Rusom nastúpiť,“ uviedol vo svojom stanovisku generálny riaditeľ Fínskeho hokejového zväzu Sami Kauhanen.

Nemecký hokejový zväz (DEB) nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi. Predseda predstavenstva DEB Frank H. Lutz upozornil predovšetkým na možné ekonomické a bezpečnostné dôsledky účasti Ruska. Na rozhodnutie CAS reagovali negatívne aj viacerí veľkí sponzori a partneri majstrovstiev sveta aj samotnej IIHF.
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