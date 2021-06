VIDEO: Fíni zdolali Čechov 1:0, v semifinále sa stretnú s Nemeckom

MS 2021 štvrťfinále:



Fínsko - Česko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 33. Innala (Pakarinen, Kontiola). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin - McCrank (obaja Kan.), Oliver (USA), vylúčení: 1:1 na 2 min, navyše: Pakarinen (Fínsko) 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.



Fínsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm - Mäenalanen, Björninen, Anttila - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Sallinen, Ruohomaa, Turunen

Česko: Hrubec – Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Flek, Hanzl, Zadina - Kubalík, Kovář, Vrána – Lenc, Chytil, Stránský – Radil, T. Zohorna, Smejkal - A. Musil

Riga 3. júna (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v Rige. Vo štvrtkovom večernom štvrťfinále zdolali Česko tesne 1:0. "Suomi" nastúpia v boji o finále proti Nemecku, v druhom semifinále sa stretnú USA a Kanada.Úradujúci majstri ťažili z výbornej defenzívy, vďaka ktorej si udržali tesné vedenie až do konca. O jediný gól sa postaral v 33. minúte Jere Innala. Zo štvrťfinále postúpili len tímy zo základnej B-skupiny.Českí hokejisti mali lepší vstup do zápasu a v úvode si vypracovali niekoľko dobrých šancí. V 3. minúte prihral Zohorna spoza bránky Kubalíkovi, no ten netrafil ideálne. Po veľkej chybe Sunda, ktorý prihral krížom cez vlastné pásmo rovno na hokejku Šuláka, sa vyznamenal dvoma zákrokmi Olkinuora. Postupne však prebrali taktovku Fíni, v 16. minúte sa na vrchole ľavého kruhu oprel do puku Ohtamaa a Hrubec mal plné ruky práce aj s jeho dobiedzajúcimi spoluhráčmi. Najväčšia šanca dovtedajšieho priebehu prišla v 18. minúte, keď Kubalík získal puk, Kovář poslal krížnu prihrávku Klokovi, ktorý si prehodil puk na forhend, ale Olkinuora vyrazil. Fíni sa vzápätí radovali z gólu v presilovke, pri ktorom však bola posunutá bránka a nebolo zrejmé, či puk prešiel celým objemom za čiaru. Rozhodcovia skúmali video vyše štyri minúty a nakoniec gól Pakarinena neuznali.V 22. minúte Fíni znovu takmer zdvíhali ruky nad hlavy, ale Ohtamaaova delovka len opečiatkovala spojnicu českej bránky. V ďalšom priebehu sa hrala veľmi vyrovnaná partia bez vyložených šancí. Tímy na ľade bojovali o každý puk a najmä v obrannom pásme podávali veľmi disciplinované výkony. Fíni sa predsa len ujali vedenia v 33. minúte. Kontiola získal puk pri mantineli, prihral Pakarinenovi, ktorého strelu Hrubec len vyrazil, a pred bránkou bol na dorážku pripravený Innala - 1:0. Neprešlo ani 30 sekúnd a podobná situácia sa zopakovala na druhej strane, lenže Smejkal svoju možnosť z dorážky nepremenil. Česi si v závere druhého dejstva zahrali presilovku, ale Fíni ich k ničomu nepustili.V treťom dejstve pokračoval urputný boj, Česi sa snažili prekonať výbornú defenzívu "Suomi", no tí ich počas desiatich minút pustili len k dvom strelám na bránku, pričom sami vyslali na Hrubca jedinú. Česi sa v 51. minúte dostali takmer do prečíslenia, ale Fíni situáciu zvládli, opäť vyviezli puk do útočného pásma a snažili sa ho držať čo najviac za českou bránkou či pri mantineloch. Čechom sa míňali čas, energia i nápady, ako prekonať obranu súpera. Fíni vycítili šancu, v 52. a 53. minúte sa dostali do tlaku a Hrubec musel zasahovať pri šanciach Määttäu a Björninena. Česi odvolali brankára 2:16 min pred koncom, veľké šance mali Zadina a Kubalík, no Fíni sa ubránili a postrážili si postup do semifinále.