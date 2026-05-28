Fíni zdolali Česko a po štyroch rokoch budú hrať o medaily
Ďalej idú aj hokejisti Kanady, ktorí vyradili USA. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).
Autor TASR,aktualizované
Zürich 28. mája (TASR) - Fínski hokejisti postúpili do semifinále 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom štvrťfinále v Zürichu zvíťazili nad Českom 4:1 a v bojoch o medaily sa predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, kde získali titul. Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou, pred dvoma rokmi v Prahe získali zlato.
„Suomi“ položili základ úspechu v prvej a úvode druhej tretiny, keď sa dostali do trojgólového vedenia. Duel mali pod kontrolou až do 30. minúty, keď išli do troch a presilovku využil Filip Hronek. Česi sa potom dostali do veľkého tlaku, no ďalší gól už nepridali a po brejku v 54. minúte rozhodol Lenni Hämeenaho.
Duel otvorila veľká šanca Barkova z prvej minúty, ktorú kryl Kořenář. V ďalšom priebehu sa hralo s vysokým nasadením zo strany na stranu, no bez väčších príležitostí. V 8. minúte však Ticháček pri mantineli po súboji spadol, Puljujärvi potiahol puk do pásma a prečíslenie 2 na 1 premenil Manninen - 1:0. Fínov gól nabudil, boli lepší v korčuľovaní, nasadení a vytvoril si viacero šancí. V 12. minúte zabránila ďalšiemu gólu žŕdka, no v 15. už nie a Lundell z dorážky zvýšil na 2:0. Česi robili chyby, strácali puky a mali problémy brániť rýchlych Fínov. Tí mali navrch aj po prestávke a elitný útoku zvýšil už po 95 sekundách na 3:0. Fíni potom nastrelili žŕdku, mali aj ďalšie šance, no ich predstavenie zabrzdili dve vylúčenia v rozpätí 26 sekúnd. Česi ponúknutú šancu využili a pri presilovke 5 na 3 znížil Hronek. V dohrávanej o jedného hráča zluftoval v čistej šanci Kubalík, ktorý nevyužil ani dobrú šancu v 44. minúte. Česi dostali Fínov pod veľký tlak a Annunen mal plné ruky práce. V 45. a 47. minúte mu pomohla žŕdka pri strelách Cibulku a Tomášeka. Fíni definitívne rozhodli v 56. minúte, Hämeenaho sa dostal do úniku a našiel miesto medzi betónmi Kořenářa - 4:1.
Do semifinále postúpila aj Kanada
Hokejisti USA neobhája titul majstrov sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli 89. MS prehrali vo Fribourgu s rivalom z Kanady 0:4. V zámorskom derby sa gólovo presadili Macklin Celebrini, Dylan Holloway a v závere do prázdnej bránky Connor Brown a Sidney Crosby. Čisté konto si udržal brankár Jet Greaves, ktorý zneškodnil 34 striel.
Zápas nedohral kanadský obranca Evan Bouchard po tvrdom zákroku Ryana Lindgrena. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis.
Kanaďania postúpili medzi najlepšiu štvorku na MS po dvoch rokoch, vlani v Herningu senzačne nestačili vo štvrťfinále na domáce Dánsko. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00).
Duel začala aktívnejšie Kanada, v 2. minúte po strele Hollowaya zazvonila pravá žŕdka. Hralo sa zostra, v 7. minúte Lindgren tvrdým zákrokom poslal k ľadu prenikajúceho Boucharda, ktorý zostal ležať na hracej ploche, americký obranca putoval predčasne pod sprchy. USA následné päťminútové oslabenie ustáli aj vďaka výbornému Cooleymu, dokonca mohli sami udrieť, no Steevesovo zakončenie bekhendom vykryl Greaves. Skóre napokon otvorili Kanaďania, v presilovke Celebrini z medzikružia výstavne trafil do ľavého vinkla. Hráči z „kolísky hokeja“ pokračovali aj v 2. tretine v aktivite, Brown orazítkoval spojnicu bránky. Náskok zvýšil v polovici zápasu Holloway, ktorý po rýchlom otočení puku na dvakrát prekonal Cooleyho. Obrovskú šancu na zníženie nevyužil Howard, betónom zasiahol Greaves. Na opačnej strane volala po góle dorážka Browna. Američania v snahe dostať sa späť do hry zvýšili v treťom dejstve ofenzívne úsilie, sľubné šance nepremenili Olivier a trikrát Coronato. Pri strele Steevesa zachránila Greavesa žŕdka. Kanaďania sa v týchto chvíľach spoliehali na rýchle kontry, samostatný únik nevyužil Martone. Američania to v závere skúsili v šiestich, ale zápas sa im už nepodarilo zdramatizovať, naopak Brown a Crosby gólmi do prázdnej bránky dali výsledku konečnú podobu.
hlasy po zápase /zdroj: JOJ/:
Anton Lundell, útočník Fínska: „Cítim sa skvele, je to pre nás veľké víťazstvo. Česi sú silní, museli sme predviesť našu najlepšiu hru. Kľúčom bolo, že sme si verili, hrali sme tímovo a fyzicky. Náš cieľ je vyhrať zlato, preto sme tu.“
Roman Červenka, kapitán ČR: „Fíni boli lepší asi vo všetkom. My sme nezačali dobre. Prehrávať po prvej tretine 0:2 s takým súperom, tak to je veľmi ťažké. V tretej sme sa do toho na chvíľu dostali, vytvorili sme si tlak, dali sme aj nejaké žŕdky, ale nestačilo to. My sme sa do toho zápasu nemohli dostať.“
Tomáš Galvas, obranca Česka: „Fíni hrali výborne, dobre korčuľovali. V prvej tretine sme mali problémy, dostali sme dva góly a proti takému súperovi sa to ťažko dobiehalo. Na tomto šampionáte sme predvádzali striedavé výkony, niekedy perfektné, niekedy nič moc.“
MS v hokej - štvrťfinále (Zürich):
Fínsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) - 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane - Gustafson, Rey (všetci USA), vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Fínsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Räty, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas - Voženílek, Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Blümel - Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, Beránek
MS v hokej - štvrťfinále (Fribourg):
Kanada - USA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 19. Celebrini (Scheifele, Mateychuk), 30. Holloway (Scheifele), 59. Brown (Whitecloud, O'Reilly), 59. Crosby (Cozens). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Schrader (Nem.) – DURMIS (SR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Lindgren (USA) 5 min + DKZ za nebezpečný úder do oblasti hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7500 divákov.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Holloway – Vilardi, O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie
USA: Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Nelson, Novak – Lafferty
hlasy po zápase /zdroj: TV JOJ/:
Fraser Minten, útočník Kanady: „Bol to dobrý zápas. Vedeli sme, že Američania budú silní. Jet (Greaves) bol neuveriteľný, predviedol niekoľko skvelých zákrokov. S Američanmi sú to vždy špeciálne zápasy, na prehru vo finále ZOH sme nemysleli, ale chceli sme zvíťaziť. Veríme, že Evan (Bouchard) bude v poriadku, zatiaľ je príliš skoro niečo predikovať.“
Mark Scheifele, útočník Kanady (v zápase 0+2): „Pri prvom góle som to prihral Mac-ovi (Macklinovi Celebrinimi) a ten to skvele trafil, pri druhom som zasa puk posunul na Hollowaya. Sidney (Crosby) bol celý zápas skvelý, sme radi, že skóroval, no nie je to len o góloch. Sid nám nestále pomáha akciami a je pre nás fantastický. Naša presilovka musí byť ešte lepšia, tá päťminútová nebola úplne ideálna.“
Denton Mateychuk, obranca Kanady: „Jet (Greaves) bol neskutočný, poznám ho z Columbusu, viem, čoho je schopný. Bol to fyzický zápas, ale to sme očakávali. Povedali sme si pred stretnutím, aby sme zachytili úvod a to sa nám aj podarilo.“
Devin Cooley, brankár USA: „Bola to skutočne zábava. Kanada má výborný tím, hralo sa s veľkým nasadením, tempo zápasu bolo vysoké. Bol to vcelku vyrovnaný duel, oba tímy mali svoje šance. Bojovali sme až do konca. Bola to úžasná skúsenosť.“
