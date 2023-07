Fíni zdolali Kanadu 9:6, Švédi deklasovali Nemcov 11:1

Hlinka Gretzky Cup (do 18 rokov)



A-skupina (Břeclav):



Švédsko - Nemecko 11:1 (2:0, 3:1, 6:0)



Góly: 21. a 50. Zetterberg, 49. a 55. Fenström, 15. Olofsson, 15. Nordlund, 36. Sterner, 38. Morin, 43. Freij, 45. Sahlin Wallenius, 47. Pettersson - 28. Seidl



B-skupina (Trenčín):



Kanada - Fínsko 6:9 (3:2, 1:3, 2:4)



Góly: 1. Beaudoin, 7. Masse, 11. Poirier, 29. Catton, 41. Mews, 57. McQueen - 21., 53. a 56. Suoniemi, 6. Miettinen, 18. Hemming, 21. Välilä, 28. Nieminen, 52. Saarelainen, 54. Pulkkanen



Trenčín 31. júla (TASR) - V úvodnom zápase na hokejovom Hlinka Gretzky Cupe v Trenčíne padlo až 15 gólov. Z úspešného vstupu do turnaja hráčov do 18 rokov sa v B-skupine tešili Fíni, ktorí zdolali Kanadu 9:6. Hetrikom a piatimi bodmi (3+2) sa blysol fínsky útočník Tuomas Suoniemi.V českej Břeclavi deklasovali v A-skupine Švédi rovesníkov z Nemecka 11:1. Dvoma gólmi a rovnakým počtom asistencií sa v drese "Tre Kronor" prezentoval Alexander Zetterberg.Slovenská "osemnástka" vstúpila do prestížneho turnaja v pondelok súbojom proti Švajčiarsku v A-skupine (19.00 h).