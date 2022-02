Fíni zdolali Lotyšov 3:1 a vedú C-skupinu

ZOH 2022, hokej - C-skupina:

Lotyšsko - Fínsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 44. Abols (Krastenbergs, Smirnovs) - 38. Kemiläinen (Lehtonen, Nättinen), 55. Komarov (Hietanen, Pokka), 59. Anttila (Mäenalanen, Lindbohm). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (obaja Švéd.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 904 divákov.



Lotyšsko: Kalninš - Freibergs, Cibulskis, Jaks, Mamčics, Žile, Balinskis, Ozols, Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - Darzinš, Daugavinš, Indrašis - Meija, Batna, Jelisejevs - Dzierkals, Smirnovs, Rih. Bukarts

Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Pokka, Ohtamaa, Kemiläinen - Hartikainen, Manninen, Mark. Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Rajala, Nättinen, Aaltonen - Komarov, Björninen, Anttila - Mäenalanen

Peking 11. februára (TASR) - Fínski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v "slovenskej" C-skupine olympijského turnaja v Pekingu. V piatok zdolali Lotyšsko 3:1 a v tabuľke si držia vedúcu priečku o skóre pred takisto šesťbodovým Švédskom. Lotyši rovnako ako Slováci stále čakajú na prvý bod na ZOH 2022, vďaka lepšiemu skóre figurujú na tretej priečke.Víťazný gól Fínov na National Indoor Stadium dal v 55. minúte skúsený Leo Komarov, v samom závere spečatil triumf ďalší veterán Marko Anttila. "Suomi" odohrajú v nedeľu o 9.40 SEČ súboj o prvenstvo v skupine, resp. priamy postup do štvrťfinále proti rivalom zo Švédska. Lotyši už nemôžu skončiť v tabuľke lepšie ako na treťom mieste, na záver skupinových bojov sa stretnú so Slovenskom (v nedeľu o 5.10 SEČ).Lotyši začali proti favoritovi nebojácne a Säteri mal v úvode plné ruky práce. Fínom chvíľu trvalo, kým sa dostali do tempa, v 9. min Pakarinen zblízka otestoval Kalninša, ktorý si pripísal prvý dôležitý zákrok. Lotyšský brankár sa potom vyznamenal aj pri strelách Rajalu. Fínski hráči síce mali v 1. tretine mierne viac z hry, súper ich však umným spôsobom vytláčal do rohov, mimo nebezpečných streleckých pozícií.V druhej tretine sa dlho odvíjala taktická šachová partia bez výraznejších šancí. Až v polovici stretnutia začali "Suomi" stupňovať svoj tlak. Kalninš však zastavil strelu Aaltonena, ďalšiu dobrú možnosť nevyužil veterán Anttila a v prečíslení 2 na 1 Nättinen netrafil bránku. V 37. min zachránila Lotyšov žŕdka po strele Hartikainena. Fínsky tlak vyvrcholil dve minúty pred koncom tretiny, keď Lehtonen nabil na modrej Kemiläinenovi, ktorý delovkou rozvlnil sieť. Kalniš mal pri jeho strele zakrytý výhľad - 0:1.Fíni v dobrom tempe odštartovali aj tretie dejstvo, blízko druhého gólu bol Pakarinen, ktorý po prihrávke Pesonena zblízka trafil iba Kalninša. Lotyši si trpezlivo počkali na svoju šancu, ktorá prišla v presilovke. V 44. min Krastenbergs naservíroval puk Abolsovi, ktorý strelou z prvej z kruhu na vhadzovanie vyrovnal. Lotyšom to dodalo síl, v ďalšom priebehu si pozorne držali modrú čiaru a nepúšťali súpera do svojho pásma. Fíni však vytrvalo búšili a v 55. min po strele Hietanena úspešne tečoval puk Komarov - 1:2. Lotyši mohli vyrovnať, Indrašis si položil Säteriho, ale bekhendom prestrelil bránku. Favorit si už víťazstvo nenechal vziať, gólovú poistku pridal 77 sekúnd pred koncom Anttila, ktorý stanovil na konečných 3:1.1. Fínsko 2 2 0 0 0 9:3 62. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 63. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 04. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 3:10 0