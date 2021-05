VIDEO: Obhajca z Fínska vstúpil do MS víťazstvom nad USA

MS 2021 B-skupina:



Fínsko - USA 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 7. Ohtamaa (Mäenalanen, Anttila), 36. Pakarinen (Määtä, Pokka) - 38. Robertson (Wolanin). Rozhodovali: STANO (SR), Jeřábek - Hynek, Ondráček (všetci ČR), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Fínsko: Olkinuora - Kaski, Ohtamaa, Pokka, Määtä, Lindbohm, Sund, Koivisto, Seppalä - Karjalainen, Ruotsalainen, Turunen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Lundell, Ruohomaa, Sallinen - Anttila, Björninen, Mäenalanen

USA: Petersen - Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Clendening, Hellickson, Wideman - Garland, Moore, Robertson - Labanc, Blackwell, Robinson - Thompson, Rooney, Donato - Abdelkader, Beniers, Boyle - Chmelevski

Riga 22. mája (TASR) - Úradujúci majstri sveta Fíni vstúpili do hokejových MS v Rige víťazstvom. V zápase B-skupiny zdolali USA 2:1, keď všetky tri góly padli v 2. tretine. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano, ktorý v Lotyšsku absolvuje druhé MS v kariére.Oba tímy odohrajú ďalší zápas už v nedeľu. Fíni nastúpia od 15.15 proti Kazachstanu, Američanov čaká od 19.15 zámorské derby s Kanadou.Oba tímy sa v prvej tretine prezentovali aktívnou hrou a nasadením. Hoci sa v nej ani jedno z mužstiev nedostalo k presilovke, nechýbali zaujímavé gólové príležitosti. Sľubné šance mali najmä Američania Blackwell, Labanc a Donato, ale fínsky brankár Olkinuora podržal svoj tím.Druhá tretina patrila Fínom herne a napokon aj gólovo. V jej úvode si vypracovali viacero šancí až Ohtamaa aj s prispením teču amerického hráča prekonal Petersena - 1:0. Oba tímy krátko na to nevyužili presilovky a od 36. minúty už Fíni viedli 2:0, keď Pakarinen v skrumáži dorazil puk do bránky. Američania znížili o dve minúty, keď si Wolaninovu prihrávku spracoval Robertson a po krátkom úniku prestrelil Olkinuoru - 2:1.V tretej tretine boli aktívnejší hráči USA, ktorí sa častejšou streľbou snažili o vyrovnanie. Fínov nedonútili k väčším individuálnym chybám, no tlačili sa pred bránku a viackrát pred ňou vytvorili závar. V 53. minúte nevyrovnal v sľubnej šanci Robertson a Američanom napokon k vyrovnaniu nepomohla ani hra so šiestimi korčuliarmi v záverečnej minúte.