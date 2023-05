Fíni zlomili húževnatých Nemcov až v závere, Rantanen: Sme silní

Nemecký hokejista John Peterka sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny Nemecko - Fínsko na MS 2023 v ľadovom hokeji 13. mája 2023 v Tampere. Foto: TASR/AP

Tampere 14. mája (TASR) - Fínski hokejisti zaznamenali na 86. majstrovstvách sveta prvé víťazstvo, keď pred domácimi fanúšikmi v Tampere zdolali Nemcov tesne 4:3 a aspoň čiastočne odčinili prehru 1:4 z otváracieho dňa proti USA. V pondelok čaká Fínov na šampionáte severské derby so Švédskom.O víťazstve fínskeho tímu rozhodol v 53. minúte obranca Mikko Lehtonen, keď dorážkou dokončil krásnu akciu Mikku Rantanena.povedal pre iihf.com obranca Zürichu Lions, ktorý bol v All star tíme na vlaňajších ZOH i MS.Obhajcovia titulu prestrieľali Nemcov v pomere 25:13, ale v bránke hostí chytal spoľahlivo veterán Dustin Strahlmeier z Wolfsburgu. Debut na prebiehajúcom šampionáte absolvoval medzi žrďami fínskej svätyne dvojnásobný majster sveta a olympijský víťaz z roku 2022 Jussi Olkinuora.otvorili skóre v 10. minúte, keď po prihrávke Kaapa Kakka skóroval strelou bez prípravy Joel Armia.povedal Armia.Nemci však ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Marcela Noebelsa a v prostrednej časti dokonca viedli, keď krátko po skončení presilovky skóroval obranca Kai Wissman zo zámorskej AHL. Fíni však reagovali takmer okamžite a v priebehu 107 sekúnd strhli vedenie na svoju stranu. Dvakrát sa presadil Sakari Manninen, ktorý minulý rok v rovnakej hale strelil vo finále MS víťazný gól proti Kanade.Prvá formácia Fínov Rantanen (0+2), Teemu Hartikainen (0+1), Manninen (1+1) nazbierala spolu päť bodov. Fíni veria, že sa dobre naladili na Švédov, ktorí v prvom zápase na MS zdolali Nemcov 1:0 a v nedeľu ich čakali Rakúšania (19.20).povedal po dvoch gólových asistenciách Rantanen, opora Colorada Avalanche v NHL, pred pondelkovým duelom so Švédmi.Nemcov dostal v závere prostrednej tretiny späť na palubu JJ Peterka, útočník Buffala Sabres vyrovnal 19 sekúnd pred druhou sirénou v presilovke na 3:3. Zverenci Haralda Kreissa sú však po ďalšej tesnej prehre po dvoch dueloch v A-skupine bez bodu.povedal nemecký útočník Frederik Tiffels. Nemci postúpili medzi osmičku najlepších tímov päťkrát z uplynulých šiestich MS, v ďalšom zápase sa stretnú v pondelok o 15.20 s USA.Zápasy medzi Fínskom a Nemeckom sú zvyčajne tesné. Fíni síce vyhrali v siedmich z deviatich vzájomných duelov na MS, ale päť sa skončilo iba o gól a dvakrát sa rozhodovalo až v predĺžení. Fínov dohnalo k víťazstvu viac ako 11-tisíc fanúšikov v zaplnenej aréne v Tampere.vyzdvihol atmosféru Pesonen.