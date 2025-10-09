< sekcia Šport
Fíni zvíťazili v G-skupine nad Litvou 2:1
Fíni sú v neúplnej tabuľke s 10 bodmi tretí o skóre za Holanďanmi a Poliakmi.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Fínski futbaloví reprezentanti zvíťazili v šiestom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026 nad Litvou 2:1. Hostia sa v dueli G-skupiny ujali vedenie v 25. minúte zásluhou Pijusa Širvysa. Na začiatku druhého polčasu vyrovnal Benjamin Källman a v 55. minúte rozhodol o triumfe domácich Adam Marchijev. Fíni sú v neúplnej tabuľke s 10 bodmi tretí o skóre za Holanďanmi a Poliakmi.
tabuľka:
1. Holandsko 4 3 1 0 14:3 10
2. Poľsko 5 3 1 1 8:4 10
3. Fínsko 6 3 1 2 8:9 10
4. Litva 6 0 3 3 6:9 3
5. Malta 5 0 2 3 1:12 2
