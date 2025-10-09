Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fíni zvíťazili v G-skupine nad Litvou 2:1

Adam Marchijev (vľavo) z Fínska a Justas Lasickas z Litvy v súboji o loptu počas zápasu G-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale Fínsko - Litva v Helsinkách vo štvrtok 9. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Fíni sú v neúplnej tabuľke s 10 bodmi tretí o skóre za Holanďanmi a Poliakmi.

Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Fínski futbaloví reprezentanti zvíťazili v šiestom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026 nad Litvou 2:1. Hostia sa v dueli G-skupiny ujali vedenie v 25. minúte zásluhou Pijusa Širvysa. Na začiatku druhého polčasu vyrovnal Benjamin Källman a v 55. minúte rozhodol o triumfe domácich Adam Marchijev. Fíni sú v neúplnej tabuľke s 10 bodmi tretí o skóre za Holanďanmi a Poliakmi.



európska kvalifikácia MS 2026:

G-skupina:

Fínsko - Litva 2:1 (0:1)

Góly: 48. Källman, 55. Marchijev - 25. Širvys




tabuľka:

1. Holandsko 4 3 1 0 14:3 10

2. Poľsko 5 3 1 1 8:4 10

3. Fínsko 6 3 1 2 8:9 10

4. Litva 6 0 3 3 6:9 3

5. Malta 5 0 2 3 1:12 2
