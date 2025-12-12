< sekcia Šport
Fínky deklasovali Dánky 14:2, v semifinále narazia na domáce Češky
Autor TASR
Ostrava 12. decembra (TASR) - Fínske florbalistky suverénne postúpili do semifinále MS žien. Úradujúce vicemajsterky sveta deklasovali v piatkovom štvrťfinálovom zápase v Ostrave Dánky 14:2. V boji o finále narazia v sobotu na domáce Češky.
Na kanonáde Fínska sa šiestimi bodmi (4+2) podieľala Veera Kauppiová. Vytvorila tak historický rekord MS v počte gólov, ktorých už má 63 z 32 zápasov. Prekonala zápis Švajčiarky Corin Rüttimannovej (61 gólov v 48 dueloch).
MS vo florbale žien /Ostrava/
štvrťfinále:
Fínsko - Dánsko 14:2 (6:1, 5:0, 3:1)
o umiestnenie
zápas o 9. miesto:
Nemecko - Poľsko 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
zápas o 11. miesto:
Holandsko - Estónsko 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)
zápas o 13. miesto:
Austrália - Japonsko 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
zápas o 15. miesto:
USA - Singapur 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)
