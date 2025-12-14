Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fínky zdolali v súboji o bronz Švédky 6:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.

Autor TASR
Ostrava 14. decembra (TASR) - Florbalistky Fínska si vybojovali bronzové medaily na majstrovstvách sveta v Česku. V severskom derby zdolali v súboji o 3. miesto obhajkyne titulu zo Švédska 6:4. Švédky vôbec prvýkrát v histórii nezískali na MS cenný kov. V boji o zlato sa od 16.00 stretli domáce Češky so Švajčiarkami.

Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.



MS žien vo florbale - o bronz:

Fínsko - Švédsko 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)



ďalší program MS:

16.00 h - finále: Česko - Švajčiarsko






