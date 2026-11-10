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Fínky zvíťazili nad Japonkami 8:2

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V A-skupine v Esbjergu Nemky zdolali Češky 2:1 po nájazdoch a s piatimi bodmi sa dostali v tabuľke na druhú priečku pred svojho súpera.

Autor TASR
Esbjerg/Herning 10. novembra (TASR) - Fínske hokejistky si na MS v Dánsku pripísali druhé víťazstvo. V utorkovom zápase B-skupiny v Herningu si poradili s Japonkami 8:2 a posunuli sa so šiestimi bodmi priebežne na druhé miesto.

V A-skupine v Esbjergu Nemky zdolali Češky 2:1 po nájazdoch a s piatimi bodmi sa dostali v tabuľke na druhú priečku pred svojho súpera. Rozhodujúci nájazd premenila Lilli Welckeová.



MS žien v Dánsku

A-skupina:

Česko – Nemecko 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



B-skupina:

Fínsko – Japonsko 8:2 (3:1, 2:1, 3:0)
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