Fínov posilní na šampionáte Granlund

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Tridsaťštyriročného Granlunda, ktorý bol kapitán „Suomi" na tohtoročných ZOH v Miláne, čaká už ôsmy svetový šampionát.

Autor TASR
Helsinki 16. mája (TASR) - Fínsku hokejovú reprezentáciu posilní na MS vo Švajčiarsku Mikael Granlund. Útočník Anaheimu vypadol s Ducks v 2. kole play off NHL, k národnému tímu sa pripojí v stredu.

Tridsaťštyriročného Granlunda, ktorý bol kapitán „Suomi“ na tohtoročných ZOH v Miláne, čaká už ôsmy svetový šampionát. V zbierke má dve zlaté medaily - z MS 2011 na Slovensku a z roku 2022 doma vo Fínsku. „Mikke prinesie do tímu obrovské množstvo skúseností z medzinárodných zápasov, vodcovské schopnosti a všestranné kvality,“ uviedol generálny manažér fínskej reprezentácie Jere Lehtinen podľa webu leijonat.fi.

Fíni majú po prvých dvoch stretnutiach na MS na konte plný počet šiestich bodov. V A-skupine zdolali Nemcov (3:1) i Maďarov (4:1).
