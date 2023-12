Fínska olympionička Hakalaová ochrnula po náraze do bránky

Helsinki 2. decembra (TASR) - Fínska hokejistka Sanni Hakalaová zostala po nekontrolovateľnom náraze do konštrukcie bránky v zápase švédskej ligy nehybne ležať na ľade. Neskôr sa v nemocnici dozvedela zdrvujúcu správu, že od hrudníka nadol ochrnula. Informovala agentúra DPA.



Dvadsaťšesťročná útočníčka tímu HV71 a dvojnásobná bronzová olympijská medailistka utrpela zranenie v piatkovom stretnutí. V záverečnej tretine sa predrala do útočného pásma, po súboji s Maddie Posickovou z Djurgardenu však stratila stabilitu a hlavou napred vletela do bránkoviska. Zápas ďalej nepokračoval.



"Je to nanič situácia, ale nebojím sa popasovať s mojím osudom," napísala na Instagrame fínska hokejistka, ktorá už má za sebou prvú operáciu.