Fínski hokejisti budú na ZOH v Miláne s Rantanenom, Ahom či Barkovom

Helsinki 16. júna (TASR) - Fínska hokejová reprezentácia oznámila mená prvých šiestich hráčov nominovaných na budúcoročný olympijský turnaj v Miláne. „Suomi“ budú na ZOH 2026 reprezentovať brankár Juuse Saros z Nashvillu Predators, obrancovia Esa Lindell a Miro Heiskanen, ich spoluhráč z Dallasu Stars Mikko Rantanen a ďalší dvaja útočníci Sebastian Aho z Caroliny Hurricanes a Aleksander Barkov z Floridy Panthers. Fíni budú jedným zo súperov Slovenska v B-skupine olympijského turnaja.Menoslov prvých nominovaných zverejnilo aj Švédsko, ktoré bude takisto súper slovenského výberu. „Tri korunky“ sa budú opierať o obrancov Rasmusa Dahlina (Buffalo Sabres) a Victora Hedmana (Tampa Bay Lightning), v útoku figurujú Adrian Kempe (Los Angeles Kings), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Lucas Raymond (Detroit Red Wings) a Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche). Švédi prekvapili najmä posledným menovaným. Tridsaťdvaročný krídelník Landeskog totiž nehral od roku 2022 až do jari 2025 pre zranenie. Kapitán Avalanche sa vrátil do súťažného kolotoča v drese farmárskeho klubu Colorado Eagles v AHL. Po dvoch dueloch s bilanciou 1+1 zamieril späť do hlavného tímu a za Avalanche odohral päť stretnutí so ziskom štyroch bodov (1+3), no jeho tím vypadol už v 1. kole play off.Známe je aj prvá šestica hráčov, ktorá bude reprezentovať pod piatimi kruhmi Lotyšsko. Na prvotnej súpiske sú brankári Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets), Arturs Šilovs (Vancouver Canucks), obranca Uvis Balinskis (Florida Panthers) a útočníci Rodrigo Abols (Philadelphia Flyers), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning) a Teodors Blugers (obaja Vancouver Canucks).Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v spolupráci s NHL, hráčskou asociáciou NHLPA, Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a jednotlivými národnými hokejovými federáciami v pondelok priebežne zverejňuje po 6 mien reprezentantov z každej krajiny. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zverejní menoslov o 15.00 h.