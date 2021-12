Fínski hokejisti kontumačne vyhrali nad ČR 1:0, Česi šli do karantény

Edmonton 29. decembra (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na MS v Kanade pripísali na konto kontumačné víťazstvo nad Českom. Jeden Čech mal totiž pred stredajším zápasom A-skupiny pozitívny test na koronavírus a celý tím putoval do karantény. Česko si tak zapísalo na turnaji tretiu prehru. Informovala o tom oficiálna webová stránka IIHF.



Na juniorskom svetovom šampionáte ide už o druhý skontumovaný duel pre covid. Ten prvý sa týkal obhajcov titulu z USA, ktorí mali dvoch dvoch nakazených hráčov, museli do karantény a prehrali v utorok so Švajčiarmi 0:1 v "slovenskej" B-skupine.



"Ďalší stav tímu sa bude monitorovať a určí sa, či sa odohrá záverečný duel Česka v skupine proti Rakúsku naplánovaný na 30. decembra. Ako súčasť bezpečnostných opatrení podľa protokolu lekárskej komisie IIHF tiež direktoriát turnaja rozhodol, že všetci rozhodcovia na hracej ploche budú nosiť počas zápasov masky na ochranu proti nákaze až do ďalšieho rozhodnutia," uviedla IIHF v oficiálnom stanovisku.