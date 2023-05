Fínski hokejisti titul neobhája, vo štvrťfinále podľahli Kanade 1:4

štvrťfinále MS



Kanada - Fínsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 8. Quinn (Crouse), 31. Blais (Neighbours, Barron), 43. Carcone (Weegar, Middleton), 58. Toffoli - 57. Hartikainen (Rantanen, Lehtonen). Rozhodovali: Holm (Švéd.), Hribik (ČR) - Briganti (USA), Hynek (ČR), vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.529 divákov.



Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone



Fínsko: Larmi - Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kapanen, Suomela, Kakko - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen

hlasy aktérov (zdroj: ČT Sport):



Sakari Manninen, útočník Fínska: "Minulý rok bol minulý rok, teraz máme úplne iné pocity. Chceli sme zvíťaziť, no nebol to náš deň. Kanaďania boli efektívnejší, dobre bránili a mali výborného brankára. Zaslúžili si zvíťaziť. Žiaľ, tento rok nám to nevyšlo."

ďalší program



semifinále MS



sobota 27. mája



13.20 Kanada - Lotyšsko



17.20 USA - Nemecko

Tampere 25. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti postúpili do semifinále 86. MS. Vo štvrťfinálovom dueli v Tampere zdolali vo štvrtok obhajcov titulu Fínov 4:1. V boji o finále sa stretnú v sobotu o 13.20 SELČ s Lotyšmi, ktorí prekvapujúco vyradili Švédov (3:1). Druhú semifinálovú dvojicu tvoria USA a Nemecko (17.20).Domáci sa tak s turnajom lúčia, v najlepšej štvorke MS budú chýbať prvýkrát od roku 2018. V repríze uplynulých troch finálových duelov si oba tímy vytvorili množstvo šancí, no Kanaďania sa dopustili v defenzíve menej chýb a v koncovke boli oveľa efektívnejší. Fínom tak odplatili vlaňajšiu finálovú prehru z rovnakej arény (3:4 pp). Do semifinále MS postúpili ôsmykrát za sebou.Zápas sa začal v strhujúcom tempe. Fíni sa chceli chopiť taktovky a tlačili sa do bránky, no narážali na kompaktný defenzívny blok súpera. Kanaďania hrozili nebezpečnejšie, Neighboursa ešte vychytal Larmi, v 7. min však Quinn prenikol po pravej strane, prekabátil Ohtamaau a strelou popod betón prekonal fínskeho brankára. Vzápätí mohlo byť 2:0 po bekhendovom zakončení Weegara, Larmi tentoraz zasiahol. Severania sa nevedeli presadiť ani v presilovkách, kde im chýbal moment prekvapenia. Do útoku zavelila potom ich najväčšia hviezda, Rantanen sa dvakrát dostal do čistej šance, v oboch prípadoch stroskotal na Montembeaultovi, ktorý stopol aj Hartikainena. "Suomi" zvýšili tlak, chvíľami totálne zavreli Kanaďanov v ich pásme. Počas náporu však prepadávali vzadu a v polovici zápasu Blais z prečíslenia zavesil - 2:0. Zaváhali však aj kanadskí obrancovia, do únikov sa dostali najprv Kakko a potom Kapanen, obaja v koncovke neuspeli. Nepremenené šance ich mohli mrzieť, v 43. min kanadskí hráči vyšachovali domácich a nepokrytý Carcone zakončil ponad padajúceho Larmiho - 3:0. Z tohto knokautu sa už Fíni nespamätali. V 3. tretine pôsobili chvíľami bezradne. V závere pri power play bez brankára dokázali ešte znížiť zásluhou dôrazného Hartikainena, no záverečné slovo mal Toffoli, ktorý do prázdnej bránky stanovil na konečných 4:1 pre Kanadu.