Fínsko a Švajčiarsko nastúpi na sobotňajšie zápasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miláno 7. februára (TASR) - Hokejistky Fínska a Švajčiarska nastúpia na sobotňajšie zápasy základnej skupiny olympijského turnaja. Oba reprezentačné tímy trápia v uplynulých dňoch následky norovírusu.

Fínky z tohto dôvodu už museli odložiť duel s Kanadou na nový termín. Norovírus spôsobuje črevné ťažkosti, vracanie a hnačky. Prenáša sa kontaminovaným jedlom a vodou. Proti USA to bude ich otvárací duel na turnaji.

Švajčiarsko zatiaľ netrápi vo veľkej miere toto ochorenie, ale piatkový večer strávil tím preventívne v izolácii a nezúčastnil sa ani otváracieho ceremoniálu. Na konte už majú víťazstvo 4:3 po samostatných nájazdoch proti Česku. Informovala agentúra AP.
