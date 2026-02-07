< sekcia Šport
Fínsko a Švajčiarsko nastúpi na sobotňajšie zápasy
Švajčiarsko zatiaľ netrápi vo veľkej miere toto ochorenie, ale piatkový večer strávil tím preventívne v izolácii a nezúčastnil sa ani otváracieho ceremoniálu.
Autor TASR
Miláno 7. februára (TASR) - Hokejistky Fínska a Švajčiarska nastúpia na sobotňajšie zápasy základnej skupiny olympijského turnaja. Oba reprezentačné tímy trápia v uplynulých dňoch následky norovírusu.
Fínky z tohto dôvodu už museli odložiť duel s Kanadou na nový termín. Norovírus spôsobuje črevné ťažkosti, vracanie a hnačky. Prenáša sa kontaminovaným jedlom a vodou. Proti USA to bude ich otvárací duel na turnaji.
Švajčiarsko zatiaľ netrápi vo veľkej miere toto ochorenie, ale piatkový večer strávil tím preventívne v izolácii a nezúčastnil sa ani otváracieho ceremoniálu. Na konte už majú víťazstvo 4:3 po samostatných nájazdoch proti Česku. Informovala agentúra AP.
