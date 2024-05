Fínsko - Dánsko 3:1 v A-skupine, Suomi sa priblížili k postupu

A-skupina:



Fínsko – Dánsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)



Góly: 44. Björninen (Mattila, Määttä), 46. Rissanen, 60. Jormakka - 59. True (Mölgaard, Russell). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Tscherrig - Fuchs (obaja Švajč.), Špur (ČR), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 16.251 divákov.



Fínsko: Larmi – Määttä, Mattila, Lehtonen, Vittasmäki, Rissanen, Kaski, Saarijärvi, Riikola – Björninen, Mäenalanen Jormakka – Innala, Granlund, Pakarinen – Puljujärvi, Kapanen, Puistola – Jääskä, Hyry, Puustinen



Dánsko: Seldrup – A. Koch, Larsen, Lassen, M. Lauridsen, Bruggisser, Jensen – Storm, Russell, From – Mölgaard, Scheel, Olesen – Aagaard, True, Wejse – Poulsen, N. Andersen – Schultz - L. Andersen



tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 6 5 1 0 0 28:15 17*



2. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15*



3. Švajčiarsko 6 4 1 0 1 26:11 14*



4. Fínsko 6 3 0 1 2 20:11 10



5. Rakúsko 6 2 0 1 3 19:25 7



6. Nórsko 7 2 0 0 5 15:25 6



7. Dánsko 7 2 0 0 5 15:29 6



8. V. Británia 6 0 0 0 6 8:28 0**







* - istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie







/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 20. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v pondelňajšom zápase A-skupiny MS v Prahe nad Dánskom 3:1. "Suomi" rozhodli dvoma presnými zásahmi v treťom dejstve, keď sa v priebehu 97 sekúnd presadili Hannes Björninen a Rasmus Rissanen. Fíni sa zároveň priblížili k postupu do štvrťfinále, pričom na jeho spečatenie im stačí v utorok získať bod proti Švajčiarsku (20.20 h). Mužstvu Jukku Jalonena môže pomôcť aj zakopnutie Rakúšanov proti Veľkej Británii (12.20 h).Fíni sa posunuli v "áčku" na postupovú štvrtú priečku pred Rakúsko. Pred záverečným stretnutím v skupine stačí severanom uhrať bod proti "Helvétom". Ak chcú Rakúšania senzačne postúpiť, musia naplno bodovať s Veľkou Britániou a spoliehať sa, že Fíni prehrajú v riadnom hracom čase so Švajčiarskom. V takom prípade by malo Rakúsko aj Fínsko zhodný počet 10 bodov, no lepší vzájomný zápas by poslal medzi osem najlepších prekvapujúco Rakúšanov. Súboj o prvé miesto v A§skupine zvedú takisto v utorok v O2 aréne domáci Česi s Kanadou (16.20). Dáni obsadili v "áčku" 7. miesto so ziskom šiestich bodov, pričom od šiestej pozície ich delil horší vzájomný duel s Nórmi.Už po 65 sekundách hry sa ocitol v tutovke dánsky útočník Storm, ktorý vystihol nepresnú rozohrávku Fínov. Skúsený krídelník naznačil streľbu, no snažil sa o bekhendový blafák, ktorý však prečítal Larmi a podržal favorita stretnutia. "Suomi" následne mali ideálnu príležitosť ujať sa vedenia, keď dostali k dispozícii na 44 sekúnd presilovú hru o dvoch hráčov, ale v početnej výhode sa trápili. Dáni sa v polovici zápasu radovali z gólu, keď sa po tlaku v útočnom pásme presadil prudkou strelou Wejse. Rozhodca, ktorý stál v blízkosti fínskej bránky však ihneď rozpažil, pretože cloniaci Russell sa dostal do kontaktu s Larmim. Otvárací presný zásah duelu mal na hokejke v 36. minúte Granlund, no po priťuknutí z blízka prestrelil bránku Seldrupa. Rozpaženie arbitra prišlo aj na opačnej strane, keď Granlund pri blafáku obmedzil v pohybe Seldrupa a Pakarinenova dorážka nepriniesla regulárny gól. Fínom vyšiel vstup do tretieho dejstva, keď v 44. minúte otvoril skóre Björninen a o 97 sekúnd neskôr využil momentum Rissanen. Záver ešte zdramatizoval v predposlednej minúte gól Trueho, no Jormakka pridal poistku do prázdnej bránky v následnej powerplay. Fíni tak odvrátili možnosť, že pred záverečným stretnutím skupiny by nemali postup vo svojich rukách.